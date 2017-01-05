最不稱職、互動也不好 南市教育局長：評比依據什麼？

教育局長陳修平獲得「最不稱職」及「與媒體互動關係最不好」雙料冠軍。（記者蔡文居攝）

2017-01-05 14:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會在野黨議員及媒體進行台南市政府局處首長滿意度問卷調查，教育局長陳修平獲得「最不稱職」及「與媒體互動關係最不好」雙料冠軍；都發局長吳欣修勇奪「最稱職」第一名，新聞處長許淑芬則獲得「與媒體互動關係最好」第一名。

教育局長陳修平下午回應說，「很好奇到底這項評比的依據是什麼？」跟媒體互動關係部分，她會盡量來配合。至於，在教育局業務部分，公道自在人心，大家都看得出來，南市教育整體績效不錯，大家也都很努力在做。

這項問卷由今天剛卸任的國民黨黨團書記長蔡育輝進行調查，由國民黨議員及主跑市議會的媒體記者投票。其中國民黨有12人、媒體有28人，共40人參與投票，每人每項可圈選3人。投票結果，有效票39票，1票廢票。

問卷結果今天中午在台南市議會公布，最稱職前三名，為發局長吳修欣獲得20票拿下第一名，研考會主委趙卿惠16票第二名，水利局長彭紹博13票第三名。互動關係最好部分，第一名為新聞處長許芬獲得20票，第二名由趙卿惠及民政局長陳宗彥並列，各獲18票。

最不稱職部分，第一名為教育局長陳修平得票31票，第二名觀旅局長王時思8票，第三名民政局長陳宗彥7票；互動關係最不好部分，教育局長陳修平獲34票，第二名觀旅局長王時思7票，秘書處處長吳堂成與陳宗彥各獲4票，並列第三名。

蔡育輝表示，從得票數來看，最不稱職與互動最不好者都是陳修平，且得票數超高，顯見媒體與議員看法相近；至於民政局長陳宗彥同時獲得互關係最好與最不好第三名，這應該是媒體與議員看法不同的結果。這項調查主要供市府局處首長參考。