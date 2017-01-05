國藝會第8屆董事名單公布 平均年齡61歲

2017-01-05 12:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕宏碁創辦人施振榮於上月底卸任國家文化藝術基金會（國藝會）董事長，今天下午該會將舉行第8屆董事會並選出新任董事長，文化部長鄭麗君也將前往致意。

國藝會董事與監事皆由文化部提名，最新屆董事名單有政府機關代表文化部常務次長李連權、教育部政務次長蔡清華、外交部政務次長吳志中；企業代表有邱再興、一鴿文創董事長何幸芳、富邦藝術基金會執行長翁美慧；其他董事名單除了專研多元族群、呼應南向政策的社會學者蕭新煌外，還有北藝大音樂教授顏綠芬、師大表演藝術研究所所長何康國、歌仔戲學者鄭榮興、畫家薛保瑕、成大歷史系教授蕭瓊瑞、社區營造學者王嵩山、文資學者李乾朗、前故宮院長林曼麗、藝術家姚瑞中，以及台藝大校長陳志誠、國民黨前立委暨舞蹈學者陳碧涵、影視學者滕兆鏘、台灣文學館前館長鄭邦鎮、人間國寶尤瑪．達陸。

監事名單有政府機關代表行政院主計總處副處長林美杏、台藝大戲劇系教授石光生、學者江武昌、作家張典婉、戲劇學者傅裕惠。

國藝會最新屆董事平均年齡61歲，董事名單中的林曼麗曾擔任過該會董事長。