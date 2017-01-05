| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國藝會第8屆董事名單公布 平均年齡61歲

2017-01-05  12:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕宏碁創辦人施振榮於上月底卸任國家文化藝術基金會（國藝會）董事長，今天下午該會將舉行第8屆董事會並選出新任董事長，文化部長鄭麗君也將前往致意。

國藝會董事與監事皆由文化部提名，最新屆董事名單有政府機關代表文化部常務次長李連權、教育部政務次長蔡清華、外交部政務次長吳志中；企業代表有邱再興、一鴿文創董事長何幸芳、富邦藝術基金會執行長翁美慧；其他董事名單除了專研多元族群、呼應南向政策的社會學者蕭新煌外，還有北藝大音樂教授顏綠芬、師大表演藝術研究所所長何康國、歌仔戲學者鄭榮興、畫家薛保瑕、成大歷史系教授蕭瓊瑞、社區營造學者王嵩山、文資學者李乾朗、前故宮院長林曼麗、藝術家姚瑞中，以及台藝大校長陳志誠、國民黨前立委暨舞蹈學者陳碧涵、影視學者滕兆鏘、台灣文學館前館長鄭邦鎮、人間國寶尤瑪．達陸。

監事名單有政府機關代表行政院主計總處副處長林美杏、台藝大戲劇系教授石光生、學者江武昌、作家張典婉、戲劇學者傅裕惠。

國藝會最新屆董事平均年齡61歲，董事名單中的林曼麗曾擔任過該會董事長。

廣告
  • 宏碁集團創辦人施振榮上月卸任國藝會董事長。 （資料照）

    宏碁集團創辦人施振榮上月卸任國藝會董事長。 （資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國藝會 宏碁 施振榮
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：國藝會第8屆董事名單公布 平均年齡61歲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.