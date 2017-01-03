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F16性能提升苦等5年 首批4架1/16進廠

等了5年之久，軍方F16戰機性能提升案，第一批的4架即將在本月16日進廠。圖為F16戰機。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-03  15:52

〔記者羅添斌／台北報導〕等了5年之久，軍方F16戰機性能提升案，第一批的4架即將在本月16日進廠，若一切順利執行，這4架完成性能提升的F16戰機，預計可在今年底以前出廠。

空軍官員今天表示，F16戰機性能提升計畫，是在民國101年開始就編列預算，全案要到112年完成，全案總計為1100億元台幣。今年已是106年，也就是說，第一批要進廠執行性能提升案的F16戰機，距離計畫案開始執行至今，已有5年之久。

空軍官員指出，我國是全球F16戰機使用國中，第一個進行性能提升計畫的國家，也因此有許多戰機軟硬體的研發，是由我國與美方共同參與。

我國現有144架F16戰機，其中有部分戰機是放在美國路克基地擔任訓練任務；官員說，F16戰機擔負國家空防安全重任，因此是以分批進廠方式進行，軍方將以每年20多架的數量，分批將F16戰機送到漢翔公司來執行性能提升計畫。

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