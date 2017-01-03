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被指封殺鍾小平 柯P：應努力罷免我，上節目幹什麼？

2017-01-03  12:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨台北市議員王世堅一直關係不佳，而國民黨台北市議員鍾小平也發動罷免柯文哲。今早市政會議後媒體問柯文哲，鍾小平今早控柯上週於三立專訪，退鍾及王的通告，質疑被柯封殺了！柯文哲輕描淡寫說，「媒體怎麼處理我不知道」，還酸說，「鍾小平不是在罷免柯文哲，應該努力去...努力罷免我，上節目幹什麼？」

柯文哲強調，邀來賓是製作單位處理，坦白講現在媒體都是思考怎麼做收視率會比較高，他們要邀什麼人，這是製作單位會處理，又這不是我們可以去負責的。

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  • 柯文哲強調，邀來賓是製作單位處理，又這不是我們可以去負責的。（記者方賓照攝）

    柯文哲強調，邀來賓是製作單位處理，又這不是我們可以去負責的。（記者方賓照攝）

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