學生貼「炒地市長朱立倫」傳單 抗議捷運施工
〔記者張安蕎／新北報導〕捷運三鶯線爭議不斷，學生社團「國立臺北大學翻牆社」在三峽龍埔路的LB05站施工圍籬上，貼滿印有「炒地市長朱立倫」的抗議傳單，呼籲市府暫停施工、與民間協商，否則不排除有更激烈的抗議行為。
新北市捷運局獲悉後已將傳單撕下，局長趙紹廉表示不予苟同，「應該用合理的方式好好談，不該破壞公物。」
北大翻牆社長魏子捷表示，LB05站坐落在龍埔里麥仔園地區，居民僅1700人，且大多都在當地務農，根本沒有每日往台北通勤的需求，且LB04至LB06站之間，短短兩公里的距離卻設了三個站，亦不符一般捷運在郊區的規劃。
他質疑，市府蓋好捷運後，將順勢推動麥仔園地區的都市計畫，居民們的土地日後將被強行徵收，LB05站缺乏正當性，應立即停止施工，與民間協商。
趙紹廉回應，LB04至LB06站距離非常遠，且LB05站附近配置了捷運機廠，設置LB05站有其必要性，且目前只是施作基樁，車站還未動工。他強調，政府絕非假借捷運建設，做麥仔園地區的開發，麥仔園都計已暫停，龍埔里的居民也在說明會上表達希望捷運盡速施工。
趙紹廉表示，LB04、LB05、LB06等三站間距離分別為0.926公里及0.941公里，符合一般中運量系統800~1200公尺站距的規範，且考量三鶯線行經沿線劉厝埔居民、國家教育研究院、捷運機廠員工通勤需求，故三鶯線規劃設置LB05站以提供三峽地區大眾運輸服務，以提高捷運運量及票箱收入，並符合市區車站布設間距之適切性，同時降低地區開發衍生之交通衝擊，帶動既有區域及聚落發展。
捷運局表示，捷運系統三鶯線係由行政院於104年核定，其中LB05站車站站體設置於龍埔路，位於龍埔路側的機廠與車站出入口約14.3公頃納入「變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）案」範圍內，採擴大都市計畫方式辦理，未來仍將依都市計畫及用地取得法定程序辦理公開展覽並通知地主參與表達意見。
捷運局表示，捷運系統三鶯線所有結構及設施從未納入新訂麥仔園都市計畫中，且該麥仔園都市計畫案已暫緩執行，市府會蒐集民意，未和居民取得共識前，不會貿然開發，，歡迎所有市民表達意見，捷運局也將盡全力溝通說明。
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標題：學生貼「炒地市長朱立倫」傳單 抗議捷運施工
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