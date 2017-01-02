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公器私用？救國團被爆透過運動中心連署

永和運動中心直接在櫃台豎立看板，幫救國團發放否認是政黨附隨組織的連署書。（民眾提供）

2017-01-02  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會追討國民黨不當黨產，正在研究救國團、婦聯會等算不算追討範圍內的政黨附隨組織，預計2月就此舉辦聽證會。資產總額估計達53億元的救國團，最近為了否認自己是國民黨附隨組織，舉辦「愛家愛青年・守護救國團」連署。有新北市民眾昨天踢爆，去年剛落成的永和國民運動中心，竟然直接在櫃台豎立看板，幫救國團發連署書。

新北市政府體育處獲悉後，強調運動中心不能未經同意辦理與業務無關的連署，除立刻要求運動中心撤下聯署書看板，並強調將依約處理。

櫃台擺「愛家愛青年・守護救國團」連署書

PTT八卦板1日有網友爆料，稱他晚上去永和運動中心，竟然看到櫃檯最顯眼的地方擺了「愛家愛青年・守護救國團」連署書，內容提出5訴求，包括聲明救國團經費沒有一塊錢源自黨費、救國團是社團法人而非政黨附隨組織等等。

這名網友當場質疑櫃台人員，「這算是私人連署嗎？」「這算公器私用嗎？」櫃檯卻只回復，「這我也不清楚耶。」鄉民們看了則紛紛表示，「OT廠商是救國團吧」、「真噁心阿，公器私用」、「是法院在認吧，連署這有意義嗎？」「新北市，你管不了的」。

救國團標下永和運動中心經營權

新北市議員許昭興獲悉後直呼不可思議，她說，運動中心開幕時，新北市國民黨黨部的主委、幹部都出席........，這就算了，現在還做這種事，實在令人匪夷所思，運動中心屬於體育處管理，新北市長朱立倫難道不用出來說清楚講明白？

議員批公私不分要求朱立倫說清楚

許昭興批評，救國團標下永和運動中心的經營權，現在黨產會要討黨產，竟然在運動中心設立連署站，試問這像話？從這裡也就印證救國團與監督的市政府公私不分，她將追究相關單位疏失，並要求市府嚴逞。（15：10更新）

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  • 救國團直接用永和運動中心櫃檯發連署書。（圖擷取自PTT）

    救國團直接用永和運動中心櫃檯發連署書。（圖擷取自PTT）

  • 救國團用永和運動中心進行連署，遭民眾質疑公器私用。（圖擷取自PTT）

    救國團用永和運動中心進行連署，遭民眾質疑公器私用。（圖擷取自PTT）

  • 永和運動中心發的救國團連署書。（民眾提供）

    永和運動中心發的救國團連署書。（民眾提供）

  • 永和國民運動中心於去年11月26日甫落成啟用。（工務局提供）

    永和國民運動中心於去年11月26日甫落成啟用。（工務局提供）

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