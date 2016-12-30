中國傳有藝人「封殺名單」 陸委會表達遺憾

2016-12-30 18:53

〔記者施曉光／台北報導〕針對近日中國北京影視圈流出一份所謂中國文化部寄發的藝人「封殺名單」，陸委會今日晚間指出，除了台灣演藝人員外，還包括美國、日本、澳大利亞等國家藝人，該會對於政治干預文化活動，深表遺憾。

陸委會表示，台灣藝人在中國從事文化藝術表演，與中國同業相互切磋專業，這類交流活動可以促進兩岸人民相互瞭解，豐富文化藝術的內涵，兩岸演藝人員交流，有助於傳遞與涵養多元文化與創意的展現。

陸委會呼籲，希望中國應尊重文化藝術工作者及表演的自由，使其保有自由發展的空間，讓兩岸人民共享文化藝術創作的成果。