稱呼我國元首「蔡妹妹」 黃國昌批中國政委「沒禮貌」

2016-12-30 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國政委潘慶林在前天傍晚抵達桃園機場，卻因為隱匿黨政身分遭拒絕入境。而他在受訪時，竟稱呼我國總統蔡英文為「蔡妹妹」，時代力量立委黃國昌對此相當不滿，痛斥「沒有禮貌」。

綜合媒體報導，黃國昌在今日的黨團記者會上談到，潘慶林沒有據實填寫海關表格，無論是任何國家都會採取法律措施，而潘慶林明明違規在先，卻以情緒式、沒有禮貌的發言稱呼我國元首。

黃國常提到，雖然潘慶林呈現的是他個人素養的問題，但時代力量對此無法接受。此外，他也讚許辦理出入境的人員，能在當下查明狀況並採取適當措施，對此應給予肯定。