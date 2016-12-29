脫假髮道歉內幕曝光！ 洪秀柱用這策略滅火

洪秀柱上傳的影片中脫掉假髮，說自己頂著一顆「新鮮」的頭跟大家聊天。（擷取自洪秀柱臉書影片）

2016-12-29 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央上週三在中常會出席人數不足的情況下，強行通過黨主席選舉提前到明年5月20日舉行，引起黨內不少人不滿，洪秀柱前天深夜在臉書PO出脫假髮道歉影片，採放低姿態的策略，也使昨天的中常會上有圓滿的結果，媒體報導，知情人士透露，洪秀柱為了安撫黨內不滿人士，特別和幕僚三度開會研擬策略。

《上報》報導，在上週三中常會後，不少人相當不滿，黨中央派出秘書長莫天虎、副秘書長林國正及政策會執行長蔡正元等人，打電話或是登門拜訪的方式，私下和中常委溝通，也動員各縣市黨部主委，蒐集基層黨代表的意見和真實反應。

莫天虎私下邀集黃復興黨部主委金恩慶與好幾位不滿的的中常委溝通，最後雙方都願意退讓一步。洪秀柱在溝通後開始密集與幕僚開會，研擬昨天的中常會上可能發生的狀況，進行相當多次的沙盤推演。

幕僚們也盼洪秀柱別那麼強硬，應主動放低姿態，所以前晚洪秀柱才會在臉書上親自錄製影片，並拿掉假髮示人，讓中常委感受到誠意。一位參與運作的中常委說，「她軟我們要比她更軟」，不然會被認為外界認為是男人在欺負女人。