脫假髮道歉內幕曝光！ 洪秀柱用這策略滅火
2016-12-29 07:58
洪秀柱上傳的影片中脫掉假髮，說自己頂著一顆「新鮮」的頭跟大家聊天。（擷取自洪秀柱臉書影片）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央上週三在中常會出席人數不足的情況下，強行通過黨主席選舉提前到明年5月20日舉行，引起黨內不少人不滿，洪秀柱前天深夜在臉書PO出脫假髮道歉影片，採放低姿態的策略，也使昨天的中常會上有圓滿的結果，媒體報導，知情人士透露，洪秀柱為了安撫黨內不滿人士，特別和幕僚三度開會研擬策略。
《上報》報導，在上週三中常會後，不少人相當不滿，黨中央派出秘書長莫天虎、副秘書長林國正及政策會執行長蔡正元等人，打電話或是登門拜訪的方式，私下和中常委溝通，也動員各縣市黨部主委，蒐集基層黨代表的意見和真實反應。
莫天虎私下邀集黃復興黨部主委金恩慶與好幾位不滿的的中常委溝通，最後雙方都願意退讓一步。洪秀柱在溝通後開始密集與幕僚開會，研擬昨天的中常會上可能發生的狀況，進行相當多次的沙盤推演。
幕僚們也盼洪秀柱別那麼強硬，應主動放低姿態，所以前晚洪秀柱才會在臉書上親自錄製影片，並拿掉假髮示人，讓中常委感受到誠意。一位參與運作的中常委說，「她軟我們要比她更軟」，不然會被認為外界認為是男人在欺負女人。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foreign ministry supports name change
- 防假新聞影響大選 捷克設專責機構
- 學者籲日：讓交流協會隸屬外務省
- 三節大三元多難? 魏少20次居冠 奇德第二僅7次
- 小王急喊穿衣服 被抓姦拗玩視訊
- 社論》誠實面對台灣的國防問題
- 川普雞吸客 中國商場「抄」有創意
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 自由廣場》廢掉國民旅遊卡吧！
- 釣客沒穿救生衣 最重可罰90萬
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 台灣好行縱谷線 綠能公車元旦上路
- 自由廣場》扯後腿第一名
- 派出所變靈堂？竟然是為了感謝警察這件事...
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 統一獅球衣 告別27年經典綠
- 《中英對照讀新聞》Leonardo DiCaprio： climate fight is US history’s ’biggest economic opportunity’ 李奧納多：對抗氣候變遷是美國歷史上「最大經濟發展契機」
- 以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
- 排水溝只做2∕3 斗南公所辯沒住戶
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 本季一場都沒打！ 蔣淯安第2高票
- 網賽太磨人 前球后伊娃諾維琪29歲退休
- 父幫兒出氣 闖科大打2學生
- 新疆攻擊事件致1死3傷 警方擊斃4暴徒
- 自由廣場》寒假作業，就取消吧！
- 捐600元助獨老 送「永不放棄悠遊卡」
- 自由談》國民黨的蜘蛛巢城
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 天冷肩頸凍僵 拉筋舒緩緊繃肌
- 打死妹妹冷靜自首 警以為惡作劇
- 豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛
- 3場跨年晚會比嗨 縣長唱給你聽
- 國體法「卡關」 立委批打假球
- 鼾聲如雷 心血管疾病跟著來
- 自力更新籌資 5社區成功獲補助經費
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：脫假髮道歉內幕曝光！ 洪秀柱用這策略滅火
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分