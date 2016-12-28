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交流協會更名「日台交流協會」 中國：強烈不滿

台灣與日本自1971年斷交後，日本對於台灣外交的機構，一直都叫「日本交流協會台北辦事處」。（圖截自維基百科）

2016-12-28  16:49

〔記者林良昇／綜合報導〕做為日本對台「外交」窗口的日本「公益財團法人交流協會」於明年1月1日變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」，中國外交部發言人華春瑩今表示，中國對於日方的「消極舉措」表示強烈不滿。

中國外交部今下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時表示，已看到關於此事的報導。中方在台灣問題上的立場是一貫和明確的，堅決反對任何製造｢一中一台」或「兩個中國」的企圖。對於日方在台灣問題上採取消極舉措，表示強烈不滿。

華春瑩說，中方敦促日方恪守「中日聯合聲明」確定的原則和迄今向中方所做的承諾，堅持「一個中國」原則，妥善地處理涉台問題，不要向台灣當局和國際社會發出錯誤的信號，不要給中日關係製造新的干擾，中方已為此向日方提出交涉。

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  • 日本交流協會消息站臉書今早貼文寫到「公益財團法人交流協會自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』」（圖截自日本交流協會消息站臉書）

    日本交流協會消息站臉書今早貼文寫到「公益財團法人交流協會自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』」（圖截自日本交流協會消息站臉書）

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