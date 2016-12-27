| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳汪笨湖病重住院 家屬要求不得透露病情 歹徒搶郵局行員按警鈴 竟開槍射監視器 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

國營事業預算下午逐案表決 時力、親民黨立委拒奉陪

立法院27日下午開始針對2016年國營事業預算案進行表決，共計有338案，立委在場內高舉反對標語。（記者黃耀徵攝）

2016-12-27  16:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院會今日下午3時36分起，進行「105年度中央政府總預算附屬單位預算營業及非營業部分」表決大戰，立院國民黨團列出338案逐案表決杯葛，預計一路表決到今晚9時，若今日未能全部表決處理完竣，本週五院會將繼續表決。

面對國民黨團列出338案逐一表決，今日時代力量、親民黨立委皆不出席奉陪，僅剩民進黨與國民黨立委出席，民進黨立委以優勢人數，表決封殺國民黨團所提預算刪減案。

時代力量黨團及親民黨團則指出，兩黨團的提案都已處理，院會要表決的是國民黨團的提案，不會出席院會奉陪。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國營事業 時力 立法院 親民黨 預算
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：國營事業預算下午逐案表決 時力、親民黨立委拒奉陪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.