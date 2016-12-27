國營事業預算下午逐案表決 時力、親民黨立委拒奉陪

立法院27日下午開始針對2016年國營事業預算案進行表決，共計有338案，立委在場內高舉反對標語。（記者黃耀徵攝）

2016-12-27 16:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院會今日下午3時36分起，進行「105年度中央政府總預算附屬單位預算營業及非營業部分」表決大戰，立院國民黨團列出338案逐案表決杯葛，預計一路表決到今晚9時，若今日未能全部表決處理完竣，本週五院會將繼續表決。

面對國民黨團列出338案逐一表決，今日時代力量、親民黨立委皆不出席奉陪，僅剩民進黨與國民黨立委出席，民進黨立委以優勢人數，表決封殺國民黨團所提預算刪減案。

時代力量黨團及親民黨團則指出，兩黨團的提案都已處理，院會要表決的是國民黨團的提案，不會出席院會奉陪。