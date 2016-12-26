若里長罷免不成 陳永和：歐欣就應放棄掩埋場

陳永和（中）提出照片佐證，反擊不實的指控。（記者吳俊鋒攝）

2016-12-26 12:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市龍崎區的事業廢棄物綜合處理中心設置案紛爭迭起，堅決反對的牛埔里長陳永和，屢遭不實控訴、檢舉，甚至自家工廠也被包圍、抗議，還有人串連逼退，他今天公開說明，直指幕後黑手與支持掩埋場的陣營有關，願意接受檢驗，去留由鄉親決定，但也強調，若罷免不成，希望歐欣公司放棄這項興建計畫，讓地方回復平靜。

日前在陳永和工廠抗議現場的90歲洪姓阿嬤，今天也出席說明會，指稱當時她受騙了，莫名其妙地被人載去，真的很對不起，「特地來向里長道歉的」。

陳永和今天上午在牛埔里活動中心舉辦說明會，提出2年來地方建設的成果，也針對被惡意抹黑的相關事件，逐一反擊，並重申反掩埋場是攸關後代子孫的艱苦戰役，需要大家力挺。由於擔心支持陣營鬧場，造成肢體對抗，歸仁警方嚴密部署，全面戒護，分局長邱念興更親自指揮，避免衝突的意外發生。

為了環保理念，陳永和2年前以企業家的身份，下鄉參選里長，與支持掩埋場陣營周旋，最後勝出，但恐嚇威脅、抹黑造謠、不實檢舉，還被聚眾抗議，甚至連已過世的父親也被批鬥，讓他心力交瘁。

陳永和感謝在地鄉親、青年學子、環保團體、媒體記者…等一路相挺，他抨擊支持掩埋場的陣營，以「強勢暴力」持續打壓，但自己絕不屈服，「因為這是在做對的事」。

由於支持陣營醞釀連署罷免，陳永和說，將暫停長者慶生與志工尾牙等活動避免被做文章，他靜待里民的決定，也希望到時候若自己仍受民意支持，沒有下台，就請要催生掩埋場的歐欣公司放棄興建計畫。

90歲的洪姓阿嬤（左）表明自己當時被騙去抗議，專程出席向陳永和（右）致歉。（記者吳俊鋒攝）

陳永和的說明會鄉親力挺，現場座無虛席。（記者吳俊鋒攝）