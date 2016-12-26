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獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！

空軍派出RF-16偵照機，在機腹掛載偵照莢艙，針對中國航空母艦遼寧號進行偵照任務。（記者游太郎攝）

2016-12-26  11:21

〔記者游太郎／花蓮報導〕繼昨晚緊急出動二架F-16升空警戒後，今天上午空軍花蓮基地再出動二架F-16、二架RF-16，針對中國航空母艦「遼寧號」進行偵照任務，成功拍到遼寧艦及伴隨艦隊，相關圖像已由國防部進一步判讀中。

今天上午7時30分，2架RF-16以CAP （戰鬥巡航任務）模式升空，機腹掛載俗稱「鳳眼」的偵照莢艙，並在隨後升空的2架執行CAP任務的F-16戰機掩護下，沿著防空識別區邊緣飛行，執行機密敏感、針對「遼寧艦」及艦隊其他船艦偵察、照相任務，2小時後4架戰機平安返航，並順利拍下「遼寧艦」及艦隊清晰照片和動態。

空軍花蓮基地低調表示，並不知道有出動偵照任務，一切按照既定訓練計畫實施，有沒有拍到機密、敏感照片？基地也不知情。

據指出，「遼寧號」今天上午在東南部海域航行，距離台灣本島最近處約90浬（150公里），RF-16啟動偵照莢艙偵照輕而易舉，加上東部海域放晴，拍到的照片相當清晰，目前細節正由國防部進一步判讀中。

RF-16被空軍視為「機密性」武器裝備，出動進行偵照任務時，掛載偵照莢艙和AIM-120先進中程飛彈等，執行任務時通常會由CAP任務機掩護，從外觀上幾乎相同，經過多年來的演練，相關的偵照戰術也已獲得突破。

RF-16所掛載的偵照莢艙，主要是由洛克希德馬丁公司為F-16量身訂做，並參考原掛載在F-14戰機上的TARPS（戰術空中偵照莢艙系統）改良而來，具有前視KS-87B相機、低空KA-99A全景相機、紅外線AN/AAD-5相機，GPS衛星定位儀等，這型莢艙除直接拍攝戰術性目標外，並可將拍攝下來的視訊，立即以電子影像處理傳回基地，做為即時作戰資訊運用。

掛載AIM-120先進中程飛彈執行CAP任務，並掩護偵照的空軍花蓮基地F-16戰機。（記者游太郎攝）

圖為遼寧號先前出航狀況。（美聯社）

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