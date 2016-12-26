破解共機台灣高山照 媒體爆拍攝地點在…

解放軍空軍微博16日發布共機照片，疑似背景為台灣高山。（圖擷取自中國解放軍空軍微博）

2016-12-26 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕12月16日中國解放軍還透過官方微博「空軍發布」，發出背景疑似為台灣玉山的「轟-6K」戰略轟炸機飛行照片，並且此照片可能在台灣東部拍攝。有媒體調查後發現，此照片絕非從台灣東部所拍，應是從台灣西岸所拍的照片。

根據《風傳媒》報導，該架共軍轟-6K從照片上顯示，編號為20019隸屬解放軍轟10師，以及1架TU-154和2架運8電偵機，當時是各自進行飛行訊練，並非外界所認知的4架共同編隊飛行，轟-6K與其他3架共機距離極遠，當時僅單機飛行，並無其他伴飛的共機可以協助這架轟-6K拍照。

報導提到，我飛航情報區（ADIZ）東部最遠到東經123度，離台灣本島約有110公里的距離，我方雷情顯示此架轟-6K並未進入我ADIZ，如果這架戰機在台灣東部，不可能拍到台灣高山。

報導也提及此照片若非捏造，有可能就是在台海中線以西上空拍攝。該架轟6K由北向南走、由東繞行台灣，並在進入巴士海峽後，往返到中國江蘇的轟10師基地途中，共軍另外派出蘇愷-30伴飛，從海峽中線以西拍攝此照片。由於共機飛行高度保持在1萬呎，從相應位置來看，應是台灣玉山。

據指出，這一架轟-6K戰機，12月10日上午從江蘇南京的共軍轟10師基地出發，繞行台灣1圈，只花費3個多小時。