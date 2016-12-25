大巨蛋處理差？ 柯P怒：你有辦法處理更好嗎？

台北市長柯文哲視察金瑞治水園區，會後對於民調數據反映市民普遍對大巨蛋處理失望，柯文哲動怒地說，「那你有辦法處理更好嗎？」（記者簡榮豐攝）

2016-12-25 11:52

〔記者鍾泓良／台北報導〕總統府前副秘書長羅智強日前宣布要參選台北市長選舉，今天說，台北市長柯文哲把大巨蛋搞成大廢蛋。柯說，他一定會處理掉，對於民調數據反映市民普遍對大巨蛋處理失望，柯文哲動怒地說，「那你有辦法處理更好嗎？難道我要讓它不按圖施工？不管它公安行不行就讓它通過嗎？」

柯文哲強調，台灣建築中的審查意見還是要求遠雄改善，難道當年要通通不管給他（遠雄）蓋？ 他也提到就是堅持依法行政，他也說前兩任市長也有嘗試在過程中去擋大巨蛋，但最後都妥協，只是他最後不肯妥協，「我只是不肯拿市民的安全去妥協。」難道希望他眼睛閉起來就給它過，還是在壓力之下就放水，「這不是前兩任市長做的事嗎？」

柯文哲表示，很多事情不用當下去做辯解，事過境遷大家回去看就知道是怎麼回事。他重申，大巨蛋就像是他過去在急診當醫生，病人車禍撞得亂七八糟到醫院，家屬怪醫生為什麼沒有救回來，但怎不去怪是誰去把他撞成這個樣子？

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