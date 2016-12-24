接替徐國勇服務新竹縣 邱泰源服務處揭牌
［記者黃美珠／竹東報導］以「翻轉新竹縣」政壇藍綠光譜目標出發，來自嘉義、出身醫界的民進黨不分區立委邱泰源，今天正式遞補該黨原不分區立委徐國勇，以「新竹縣的立委」身分服務當地鄉親，其位於竹東長春路、芎林文山路的服務處，正式揭牌運作。
為了替邱泰源拉抬在新竹縣的知名度，民進黨中央今早由副秘書長徐佳青率隊、行政院發言人徐國勇偕同，跟前台灣省主席林光華、台灣省諮議會諮議長鄭永金、民進黨客家部主任鄭朝方父子、跟行政院公平交易委員會副主委彭紹瑾3人，以及圓山飯店董事長張學舜一起站台相挺。
地方醫界，新竹縣前、現任醫師公會理事長劉文漢、呂紹達則全程出席，台大新竹、台大竹東2分院也派代表到場致賀。
徐佳青說，邱泰源是全國醫師公會聯合會理事長，有了他的服務，新竹縣的醫療將有長足進步，長照2.0也沒問題了。
徐國勇說，他雖然改任政院發言人，但小英總統有交代，他仍必須持續替新竹縣的鄉親服務。所以邱泰源的服務處，集結了前述中央、地方的黨政資源外，他所代表的行政院也會全力配合，堪稱民進黨少見的堅強服務團隊。
徐國勇呼籲鄉親，在這樣的服務企圖心下，為的就是要翻轉新竹縣的政壇，從縣長、議員、到鄉鎮市長、鄉鎮市民代表，未來都要有所成長。
邱泰源則說，他和新竹其實不陌生，來到新竹縣服務，除有國家行政團隊本來豐沛的資源做後盾，在地方上前、後2任醫師公會理事長也相挺，台大新竹和竹東2個分院的院長還都是他的學生。這個好消息是他初來乍到送給鄉親的禮物。
民進黨新竹縣黨部主委吳傳地說，當初徐國勇認養服務新竹縣，人家問徐國勇哪裡人，他都回答「新竹縣人」，從即日起，人家如果問「邱泰源哪裡人」，他也將回答「新竹縣人」！因為他是新竹縣的立委。
在竹東服務處的揭牌儀式前，徐國勇先代表林揆頒發行政院顧問聘書給前湖口鄉公所主祕張福普、新竹縣林姓宗親會理事長林鴻廣、以及新竹縣小英之友會副秘書長古盛煇。
準備揭牌時，大家一度過於興奮，搶先就把紅布揭落，徐國勇機智反應「可見我們多麼迫不及待替大家服務」，引起哄堂大笑，幽默化解尷尬。
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民進黨全國不分區立委邱泰源（左四）今天接替行政院發言人徐國勇（左五）服務新竹縣的鄉親，今天早上熱鬧揭幕。（記者黃美珠攝）
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民進黨立委邱泰源（左起依序往右）即日起將以「新竹縣的立委」身分服務鄉親，同是醫師的新竹縣醫師公會前任理事長劉文漢、現任理事長呂紹達全程在場祝賀。（記者黃美珠攝）
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民進黨副秘書長徐佳青（前左起依序往右）、行政院發言人徐國勇、前台灣省主席林光華等都替民進黨立委邱泰源到新竹站台、造勢。（記者黃美珠攝）
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新竹縣林姓宗親會理事長林鴻廣（左起往右）、新竹縣小英之友會副秘書長古盛煇、以及前湖口鄉公所主祕張福普（右）獲聘行政院顧問。（記者黃美珠攝）
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民進黨新竹縣黨部主委吳傳地（右）以「新竹縣人」介紹認養服務新竹縣，來自嘉義醫界的全國醫師公會理事長、民進黨不分區立委邱泰源（左）。（記者黃美珠攝）
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