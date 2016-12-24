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桃市府人事調整 陳文德調經發局副局長

2016-12-24  11:43

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天發布人事調整案，原交通局副局長陳文德將轉任經濟發展局副局長，並兼任「亞洲．矽谷」桃園市政府專案辦公室主任，陳文德具有土木工程背景，市長鄭文燦將借重其工程專業，落實「亞洲．矽谷」計畫，展現創新、創業的發展方向。

鄭文燦是於昨天傍晚核定該項人事案；他說，「亞洲．矽谷」計畫，以全新觀點定位台灣及桃園，更能充實‎航空城計畫產業內容，為台灣產業爭取更大商機，桃園市是「亞洲．矽谷」發展核心，配合機場捷運通車，捷運綠線動工，桃園的產業、交通、人才等會具有更大的優勢。

鄭文燦表示，未來將借重陳文德工程專業背景，用創新帶動就業和成長，發展台灣下一個世代的產業，打造智慧製造新桃園。

陳文德為中央大學土木工程系碩士，一路從基層做起，歷任桃園縣政府參議、桃園縣政府工務局副局長，升格後擔任交通局副局長至今。

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  • 桃園市政府今天發布人事調整案，原交通局副局長陳文德將轉任經濟發展局副局長，並兼任「亞洲．矽谷」桃園市政府專案辦公室主任。（圖擷取自桃園市政府交通局官網）

    桃園市政府今天發布人事調整案，原交通局副局長陳文德將轉任經濟發展局副局長，並兼任「亞洲．矽谷」桃園市政府專案辦公室主任。（圖擷取自桃園市政府交通局官網）

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