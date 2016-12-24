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歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻

美國總統歐巴馬今天簽署「2017年國防授權法案」，打破美國1979年與中華民國斷交以來的軍事交流門檻。（美聯社資料照）

2016-12-24  06:45

〔駐美特派員曹郁芬／華府23日報導〕美國總統歐巴馬今天簽署「2017年國防授權法案」，打破了美國1979年與中華民國斷交以來的軍事交流門檻，未來美國助理部長以上層級的資深官員以及現役將官都可以訪問台灣，而台灣國防部長也可望突破不能訪問華府的限制。

美國眾議院和參議院在12月初先後通過了「2017年國防授權法案」，其中第1284節表達了國會意見，指未來美國軍方高層得以和我軍方在台、美兩地進行交流，美國助理國防部長以上的官員、現役將官可以訪台，至於未來會如何執行，將待美國總統當選人川普元月20日就職後的政府團隊決定。

這項法案表示，美台雙方軍事交流的目的，主要為威脅分析、軍事理論、部隊計畫、後勤支援、情報蒐集與分析、任務計畫及技術程序、人道支援與災難救助等七大項，另包括各項民間與軍方關係的活動。這次法案能順利通過，近年不斷推動美台軍事交流的參院軍事委員會主席麥肯（John McCain）為主要推手，由於共和黨未來至少兩年會完全執政，法案內容有極高的機會能落實。

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