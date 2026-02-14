為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美國37名跨黨派議員致函立法院發起人是他！本人親曝背後原因

    2026/02/14 13:16 即時新聞／綜合報導
    共和黨籍參議員芮基茲。（彭博）

    共和黨籍參議員芮基茲。（彭博）

    藍白聯手封殺「國防特別預算條例」1.25兆元，近日引起美國關切。美國37名跨黨派國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和執政黨與在野黨主席，希望盡速通過國防特別預算。該行動發起人為共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts），他今日也在X上發文解釋為什麼會發起這封信函。

    芮基茲台灣時間14日早上8點左右在X上發文，分享了外媒針對37名議員聯名致函台灣立法院的相關報導，他表示：「來自共產中國對台灣的威脅從未如此巨大。這就是為什麼我發起了一封跨黨派信函，與參眾兩院的36位同事聯名，促請台灣通過完整的國防特別預算。」

    文末，芮基茲也期許，若大家齊心協力，就能應對當前的局勢，並成功嚇阻共產中國的侵略。

    芮基茲同時也是美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席，曾於2025年4月16日至19日率跨黨派訪團抵台訪問，期間會晤了賴清德總統，交流議題聚焦於台美產業新布局、加強經濟與安全鏈結，強調雙方優勢互補與穩定印太區域和平

    芮基茲解釋：「來自共產中國對台灣的威脅從未如此巨大。這就是為什麼我發起了一封跨黨派信函,與參眾兩院的 36 位同事聯名,促請台灣通過完整的國防特別預算。」（取自X）

    芮基茲解釋：「來自共產中國對台灣的威脅從未如此巨大。這就是為什麼我發起了一封跨黨派信函，與參眾兩院的 36 位同事聯名，促請台灣通過完整的國防特別預算。」（取自X）

