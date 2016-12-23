韓國瑜正妹女兒曝光 踢爆他在家裡地位比狗低
2016-12-23 10:59
〔即時新聞／綜合報導〕台北農產公司總經理韓國瑜，近來因為人事案頻頻登上版面，他與台北市議員王世堅和立委段宜康的唇槍舌劍也讓外界議論紛紛。不過韓國瑜的正妹大女兒最近卻曝光，還透露爸爸在家裡的地位比愛犬還要低。
據《壹新聞》報導，韓國瑜20歲的大女兒韓冰在加拿大留學，最近回台過年。韓冰笑說，爸爸在家裡可以做的事情都會做，例如媽媽想要喝茶喝咖啡都叫他去買，只是不會煮飯而已。
韓冰表示，家裡領養了流浪狗叫「兩百塊」，爸爸常常說自己在家裡的地位比「兩百塊」還低。韓國瑜則指出自己畢竟是老來得子，40歲才生愛女，所以比較寵一點，比方說女兒告訴他如果戒菸那她大學4年都不交男友，因此他就直接戒菸。
韓國瑜帶著正妹女兒到市場走透透，更向攤商大方介紹，近來傳聞韓國瑜可能投入立委選舉，屆時這位美貌的大女兒也許會成為強力助選員。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 周刊爆內閣將改組 副閣揆將轉任府秘書長
- 為了這目標再戰2018！ 柯P表態：努力爭取連任
- 就職將滿10週年 花媽：最大幸福就是獲市民信任
- 柯P表態想連任 民調卻有5成不支持
- 又被問是否接閣揆 花媽：珍惜在高雄的每一天
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 八三夭神出輯 揪阿信任賢齊助陣
- 台加租稅協定明年生效
- 國語文全國賽奪11金 縣府頒獎金
- 「白內障」10年沒開刀 老翁「急性青光眼」險瞎
- 2016耶誕專輯11-2：掌握耶誕，你少了這一款？
- 諸羅山盃少棒賽》偶像山田哲人 仙台菅原開轟致勝
- 〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 江蕙肘擊惡煞 虎口遭割傷頭撞地
- 金紅映新年 金雞年迎鴻運
- 川普新政府人事案 白宮發言人出爐
- 保存崁頭厝圳 縣府委託學者調查
- 澳警突襲掃蕩逮6男1女 成功防止耶誕節恐攻
- 利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢
- 雨遮、屋簷不登記》建商︰都更更難行 學者︰不合理變合理
- 今明乾爽週末回暖 吳德榮：下週濕冷有「冷氣團強度」
- NBA Live》豪哥準大三元蓋萌神2鍋 籃網遭逆轉吞4連敗
- （獨家）《太陽》稱霸竄升韓劇榜冠軍 《步步》力壓《雲畫》登亞軍
- 1例1休上路 國道客運下月恐漲價
- 失業率連3降 實質薪資仍倒退16年
- 新版台北觀光護照 北北基玩透透
- 小三鹹濕告白 判賠30萬元
- 縣府流浪犬舍遇阻 溪州鄉長：應從源頭管制
- 苑裡流動廁所出借 挨批一國兩制
- 日本2016年出生數 首跌破百萬大關
- 蘇澳港營運處公務員喝花酒 辯一時不察
- 假醫師被逼婚 盜領女友存款落跑
- 大馬旅客搭郵輪 成第668888幸運兒
- 福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了
- T妹PO照公布最美部位 鄧佳華6字踢館
- 「合法中」違章工廠 6成是污染源事業
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 2016耶誕專輯13-2：最美的耶誕雪花
- 威力彩頭獎13摃
- 愛的感謝狀 染髮
- 太魯閣8步道 明年6民團認養
- 追撞驚魂 原木貫穿 駕駛逃死劫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：韓國瑜正妹女兒曝光 踢爆他在家裡地位比狗低
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分