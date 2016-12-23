韓國瑜正妹女兒曝光 踢爆他在家裡地位比狗低

2016-12-23 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產公司總經理韓國瑜，近來因為人事案頻頻登上版面，他與台北市議員王世堅和立委段宜康的唇槍舌劍也讓外界議論紛紛。不過韓國瑜的正妹大女兒最近卻曝光，還透露爸爸在家裡的地位比愛犬還要低。

據《壹新聞》報導，韓國瑜20歲的大女兒韓冰在加拿大留學，最近回台過年。韓冰笑說，爸爸在家裡可以做的事情都會做，例如媽媽想要喝茶喝咖啡都叫他去買，只是不會煮飯而已。

韓冰表示，家裡領養了流浪狗叫「兩百塊」，爸爸常常說自己在家裡的地位比「兩百塊」還低。韓國瑜則指出自己畢竟是老來得子，40歲才生愛女，所以比較寵一點，比方說女兒告訴他如果戒菸那她大學4年都不交男友，因此他就直接戒菸。

韓國瑜帶著正妹女兒到市場走透透，更向攤商大方介紹，近來傳聞韓國瑜可能投入立委選舉，屆時這位美貌的大女兒也許會成為強力助選員。