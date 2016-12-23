| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資耶誕前匯出潮 新台幣午盤放量重貶逾1角 戰車墜溪釀4死案 屏檢認定人為疏失起訴駕駛上兵 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 政治

韓國瑜正妹女兒曝光 踢爆他在家裡地位比狗低

2016-12-23  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產公司總經理韓國瑜，近來因為人事案頻頻登上版面，他與台北市議員王世堅和立委段宜康的唇槍舌劍也讓外界議論紛紛。不過韓國瑜的正妹大女兒最近卻曝光，還透露爸爸在家裡的地位比愛犬還要低。

據《壹新聞》報導，韓國瑜20歲的大女兒韓冰在加拿大留學，最近回台過年。韓冰笑說，爸爸在家裡可以做的事情都會做，例如媽媽想要喝茶喝咖啡都叫他去買，只是不會煮飯而已。

韓冰表示，家裡領養了流浪狗叫「兩百塊」，爸爸常常說自己在家裡的地位比「兩百塊」還低。韓國瑜則指出自己畢竟是老來得子，40歲才生愛女，所以比較寵一點，比方說女兒告訴他如果戒菸那她大學4年都不交男友，因此他就直接戒菸。

韓國瑜帶著正妹女兒到市場走透透，更向攤商大方介紹，近來傳聞韓國瑜可能投入立委選舉，屆時這位美貌的大女兒也許會成為強力助選員。

廣告
  • 台北農產公司總經理韓國瑜有個正妹大女兒。（資料照，記者黃耀徵攝）

    台北農產公司總經理韓國瑜有個正妹大女兒。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 韓國瑜的女兒韓冰（右）在加拿大留學，最近回台過年。（圖擷自《壹新聞》）

    韓國瑜的女兒韓冰（右）在加拿大留學，最近回台過年。（圖擷自《壹新聞》）

  • 韓冰笑稱韓國瑜在家裡的地位比愛犬低。（圖擷自《壹新聞》）

    韓冰笑稱韓國瑜在家裡的地位比愛犬低。（圖擷自《壹新聞》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女兒 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：韓國瑜正妹女兒曝光 踢爆他在家裡地位比狗低


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.