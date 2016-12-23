洪秀柱強勢提早黨魁選舉時間惹議 連勝文表態質疑

2016-12-23 10:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱日前在爭議聲中強勢主導中常會通過「106年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，與黨內各方對峙白熱化，國民黨中央委員連勝文今日上午在臉書表態質疑洪秀柱，強調自己曾經支持洪，但自從本週中常會之後，黨內友人開始湧現「吾愛柱柱姐，更愛國民黨」的聲音，「我真的希望，當權者能夠不忘初衷，了解黨內人心不平之處，讓國民黨因為主席而更加團結，而不是因為主席而更加分裂，終究導致親痛仇快的局面！」

連勝文表示，很多人到今天還一直問他，當初為什麼會支持洪秀柱？原因可能是他個人親身經歷，看到國民黨過去數年中，許多令人失望與不滿的事情，尤其是黨內高層對不同意見，逐漸用壓制取代溝通協調，或是匿名放話，或是擅改制度，打自己人，種種做法，令人反感。

連勝文還說，由於當時在「換柱」過程中，發生許多憾事，讓他認為國民黨欠洪秀柱一個公道，因此願意給她一個機會，相信洪在經歷黨內種種風雨之後，終究能改變黨內文化，「但是本周三中常會的場景，真的讓我傻眼了，這種以權勢壓制黨內不同意見，強行變更制度的場景再度上演，只是過去的受害者，變成了現在的當權者。」

連勝文說，任何黨內選舉的制度，都有其歷史的背景，如果改變可以幫助黨，他可以認同，但這次選舉制度的改變，影響到包含黨主席、中常委、中央委員，特別是基層黨代表等上千名黨內參選同志的權益，如果能事前多一點溝通，努力形成共識，是否可以因此減少國民黨此刻最不需要的內部紛爭？

他還說，「未來黨主席要能夠領導國民黨，必需真正的告訴大家如何帶領國民黨從灰燼中站起來，而不是僅著墨於選舉制度的改變。」