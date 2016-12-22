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呂秀蓮籲小英：外交逆流已啟動 需創造「2017民共新共識」

前副總統呂秀蓮出席「民主台灣人有話說」記者會。（記者廖振輝攝）

2016-12-22  15:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕聖多美普林西比與台灣斷交，前副總統呂秀蓮今天出席北社舉辦的「民主台灣人有話說」記者會受訪時表示，外交逆流已啟動，大家最好做好準備；她認為「九二共識」必須走入歷史，建議總統蔡英文主動要求北京一起來創造「2017民共新共識」。

媒體詢問斷交是否和「蔡川通話」有關？呂秀蓮說，2015年1月中國國家安全委員會過通過對台工作意見建議就提到，必要的時候會文攻武嚇，且把台灣邦交國斷交列為要統一台灣的策略，所以這跟蔡川通話有無必然的關係，她覺得不重要。

呂秀蓮認為，最重要的是，大家要有警覺且要做準備，因應可能的外交逆流，用一些比較新的的創新思維，重新建構台灣的外交策略。國人應該不分藍綠，大家這時候不要再內亂了，真的要團結起來，要用全新的思維來因應所有可能的挑戰和危機。。

對於美國總統歐巴馬日前在記者會提到中國定位台灣為 「實體」、「不會宣布獨立」等說法，呂今天在記者會上發起一人一信透過函寄美國在台協會轉交給歐巴馬，強調台灣是主權獨立的國家。

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  • 聖多美普林西比和台灣斷交，前副總統呂秀蓮今天出席北社舉辦的「民主台灣人有話說」記者會受訪時表示，外交逆流已啟動，大家最好做好準備；她認為「九二共識」必須走入歷史，建議總統蔡英文主動要求北京一起來創造「2017民共新共識」。（記者鍾麗華攝）

    聖多美普林西比和台灣斷交，前副總統呂秀蓮今天出席北社舉辦的「民主台灣人有話說」記者會受訪時表示，外交逆流已啟動，大家最好做好準備；她認為「九二共識」必須走入歷史，建議總統蔡英文主動要求北京一起來創造「2017民共新共識」。（記者鍾麗華攝）

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