追討溢領退休金立法 連戰、吳伯雄、胡志強將吐錢

2016-12-22 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員今（22）日將審查《公務人員退休撫卹條例》草案，向黨職併公職的退休高官追討溢領退休金，全國估計有223人將受影響，包括國民黨大老連戰、吳伯雄、胡志強等人。有國民黨立委向媒體透露，黨中央對於此法案拿不出辯護的資料，「只好讓法案過關」。

據指出，立院展開溢領退休金追討立法，提出的草案包括民進黨立委王定宇之《政務人員退職撫卹條例》草案、陳其邁之《公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例》草案、時代力量之《公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例》草案，其中陳其邁主張，將官員採計黨職年資所得的退休金全數追回、返繳國庫，同時也會設2萬5000元「地板條款」，維持公務員基本生活條件。

根據《上報》報導，面對綠營磨刀霍霍，甚至恐砍向國民黨中低階黨工，藍營立院週一、週二舉行黨團幹部會議時，都不斷要求黨中央給予相關資料，幫助維護公務員基本權益，沒想到黨中央反應慢半拍，至今沒給任何資料，屆時在沒有子彈可打的情況下，只能讓民進黨版本的法案過關。