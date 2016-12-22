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薪資增幅被通膨吃光 前10月實質薪資倒退16年

2016-12-22  09:33

〔記者鄭琪芳／台北報導〕薪資成長追不上物價上漲速度，實質薪資仍倒退16年。行政院主計總處上午公布1至10月經常性薪資3萬9167元、平均薪資4萬9392元，均為歷年同期新高；但考量通膨因素後，目前實質薪資仍不如2000年水準。

根據主計總處調查，1至10月經常性薪資（固定月薪）3萬9167元，較去年同期增加1.3％；平均薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）則是4萬9392元，較去年同期增加0.26％。

不過，扣除物價漲幅後，1至10月實質經常性薪資剩下3萬7330元，與去年同期相當，仍不如2000年的3萬7842元；實質平均薪資則剩下4萬7076，較去年同期減少1.03％，同樣不如2000年的4萬7250元，實質薪資續倒退16年。

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  • 行政院主計總處上午公布1至10月經常性薪資3萬9167元。（資料照）

    行政院主計總處上午公布1至10月經常性薪資3萬9167元。（資料照）

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