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嗆趙藤雄坐牢 柯Ｐ：我的想法

台北市長柯文哲參加「第9屆城市網災小組會議暨國際研討會」，會後接受聯訪，不願就嗆趙藤雄坐牢一事多談。（記者王藝菘攝）

2016-09-22  11:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前才宣布暫時不終止大巨蛋契約，給遠雄最後一次機會續建，但昨在市議會答詢又說，「趙藤雄沒坐牢是台灣司法的悲哀」。柯文哲今早被媒體詢問這是否影響談判？柯文哲，談判歸談判，他的想法歸他的想法，大巨蛋的處理建立在既有的基礎上。柯不願再多談此話題。

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