台聯抗議「藍八奴」 國民黨發動黨工反制
2016-09-22 10:50
日前八位藍營縣市首長赴中國招攬觀光，拜會國台辦主任張志軍並達成多項交流共識，台聯青年軍22日前往國民黨中央黨部抗議，呼籲中央政府停止補助這八個縣市的相關觀光預算及刪減「中央補助款」。（記者簡榮豐攝）
〔記者施曉光／台北報導〕八位泛藍縣市長赴中國招攬觀光客，遭綠營指控為「藍八奴」，國民黨中央聲援力挺，今天上午引來台聯黨部到國民黨中央黨部前抗議，呼籲中央政府停止發放這個八縣市的中央補助款，國民黨則發動二十餘名黨工拿標語、喊口號反制，雙方隔著警方人牆對峙，所幸未正面衝突。
台聯文宣部副主任陳嘉霖表示，這些藍營首長赴中朝拜並承認九二共識，獲得中國釋出「八大利多」，既然這些縣市首長認為去中國朝拜會有發展優勢，以後就不要拿台灣的中央補助款，改向北京去拿。
台聯組織與社運部主任張兆林則說，國民黨主席洪秀柱昨日竟袒護這些「藍八奴」，指是去打開生路，國民黨今年大選慘敗，主要原因就是台灣人民唾棄馬英九集團的傾中路線，想不到國民黨仍不知悔改，配合中共精心設計的「藍八奴投共，分化台灣」戲碼，必將自取滅亡。
台聯群眾手持「國民黨不知悔改，藍八奴自尋死路」等標語，高喊「九二共識，死路一條」、「國民黨自取滅亡」等口號，並拿水槍朝著「藍八奴」肖像噴射紅色液體洩憤。
國民黨方面則是由組發會動員二十餘名黨工，手持國旗，「為台灣找生路」、「為人民找出路」以及曾經去過中國的綠營八縣市首長肖像的「綠八奴」等標語，並以擴音器播放「中華民國頌」歌曲，壓制台聯的抗議聲。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫將數十年
- 趁風災打劫 30年霜淇淋機被偷
- 爵士音樂節 30日起推出54場音樂會
- 個人代言遭瓜分 她們合搶Ella飯碗
- 全球最佳大學 牛津擊敗勁敵稱霸
- 長耀盃／U17隊長林于峻 拒當能仁拖油瓶
- 防失智 魏明谷主張老人賭博除罪化
- 桌球》江宏傑帥又尊重小愛 日主播：變成他的粉絲
- 遭性侵女學生發道歉文 他轟：「還有更荒謬的事嗎？」
- 隱藏版理由！裘莉切乳後拒嘿咻 小布感情生變
- 照顧失智老人 衛局培訓守護天使
- 南韓網路女主播J奶魔鬼身材 中媒：「完美到不科學」
- 太殘忍！ 拿水鴨當活靶 吹箭穿脖
- NBA》湖人更衣室仍需老將 今與世界和平續約
- 泰晤士世界大學排名 台大跌至195 連續4年退步
- 海碩盃》盧一哥快刀斬 制伏「長人」晉8強
- 學童震災演練 台中副市長示範趴桌下
- 兆豐案76可疑帳戶 下週四向立委公布
- 涉收賄關說 新北議員廖正良30萬元交保
- 旺季效應 儒鴻股價創波段新高
- 三浦春馬驚傳戀曲 對象竟是蕾哈娜的…
- 少校A公款 266萬匯給妻
- 深夜持刀砍人 6小時後被逮！
- 保險套＋避孕藥 分手不怕「出人命」
- 中島美嘉將登台開唱 26日親來揭曉細節
- 誆投資詐財 「晶華余董」判賠2672萬
- 地下工廠傳惡臭 後壁居民抗議要求停工關廠
- 貧男服勞役掃街 拾1.4萬獲贈一半
- 台大排名退步 楊泮池：知道自己做什麼就好
- 越大越好？中國力促國有鋼廠合併
- 叫躁鬱女吃飯 老媽被砍到滿臉血
- 菲政府控有人想推翻杜特蒂 「我們知道你們是誰」
- （影音）鄧佳華喊「反喇舌別傷害女生」 一票網友傻眼
- 堆積一年多 3萬噸垃圾清完了
- 颱風接連來 農改場加強復耕服務
- 唐獎得主 阿爾布爾與道納抵台
- 員林大排兩岸種電 彰化要衝全國第1
- 喝醉把人打成半癱 男判5年半
- 充電警示燈 警車減碳又防竊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台聯抗議「藍八奴」 國民黨發動黨工反制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分