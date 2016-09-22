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台聯抗議「藍八奴」 國民黨發動黨工反制

日前八位藍營縣市首長赴中國招攬觀光，拜會國台辦主任張志軍並達成多項交流共識，台聯青年軍22日前往國民黨中央黨部抗議，呼籲中央政府停止補助這八個縣市的相關觀光預算及刪減「中央補助款」。（記者簡榮豐攝）

2016-09-22  10:50

〔記者施曉光／台北報導〕八位泛藍縣市長赴中國招攬觀光客，遭綠營指控為「藍八奴」，國民黨中央聲援力挺，今天上午引來台聯黨部到國民黨中央黨部前抗議，呼籲中央政府停止發放這個八縣市的中央補助款，國民黨則發動二十餘名黨工拿標語、喊口號反制，雙方隔著警方人牆對峙，所幸未正面衝突。

台聯文宣部副主任陳嘉霖表示，這些藍營首長赴中朝拜並承認九二共識，獲得中國釋出「八大利多」，既然這些縣市首長認為去中國朝拜會有發展優勢，以後就不要拿台灣的中央補助款，改向北京去拿。

台聯組織與社運部主任張兆林則說，國民黨主席洪秀柱昨日竟袒護這些「藍八奴」，指是去打開生路，國民黨今年大選慘敗，主要原因就是台灣人民唾棄馬英九集團的傾中路線，想不到國民黨仍不知悔改，配合中共精心設計的「藍八奴投共，分化台灣」戲碼，必將自取滅亡。

台聯群眾手持「國民黨不知悔改，藍八奴自尋死路」等標語，高喊「九二共識，死路一條」、「國民黨自取滅亡」等口號，並拿水槍朝著「藍八奴」肖像噴射紅色液體洩憤。

國民黨方面則是由組發會動員二十餘名黨工，手持國旗，「為台灣找生路」、「為人民找出路」以及曾經去過中國的綠營八縣市首長肖像的「綠八奴」等標語，並以擴音器播放「中華民國頌」歌曲，壓制台聯的抗議聲。

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  • 日前八位藍營縣市首長赴中國招攬觀光，拜會國台辦主任張志軍並達成多項交流共識，台聯青年軍22日前往國民黨中央黨部抗議，呼籲中央政府停止補助這八個縣市的相關觀光預算及刪減「中央補助款」。（記者簡榮豐攝）

    日前八位藍營縣市首長赴中國招攬觀光，拜會國台辦主任張志軍並達成多項交流共識，台聯青年軍22日前往國民黨中央黨部抗議，呼籲中央政府停止補助這八個縣市的相關觀光預算及刪減「中央補助款」。（記者簡榮豐攝）

  • 日前八位藍營縣市首長赴中國招攬觀光，拜會國台辦主任張志軍並達成多項交流共識，台聯青年軍22日前往國民黨中央黨部抗議，呼籲中央政府停止補助這八個縣市的相關觀光預算及刪減「中央補助款」。（記者簡榮豐攝）

    日前八位藍營縣市首長赴中國招攬觀光，拜會國台辦主任張志軍並達成多項交流共識，台聯青年軍22日前往國民黨中央黨部抗議，呼籲中央政府停止補助這八個縣市的相關觀光預算及刪減「中央補助款」。（記者簡榮豐攝）

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