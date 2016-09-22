陳彥伯陷外遇風暴 妻子：最好誠實面對
2016-09-22 08:53
〔即時新聞／綜合報導〕新黨籍台北市議員陳彥伯與妻子汪純怡結褵多年，昨日卻被拍到與另一名女子濕吻熊抱，瞬間陷入外遇風暴。而汪純怡得知此事後，則相當平穩地告訴陳彥伯「誠實面對是最好的」。
據《蘋果日報》報導，陳彥伯在前天（20日）就已告知妻子，有媒體將會報導自己的出軌狀況，而汪純怡聞訊後情緒並無太大起伏，只提醒他要誠實處理此事。
陳彥伯還說，之後是要離婚或與汪純怡繼續牽手下去，還要慢慢討論，畢竟婚姻並非兒戲，所以他希望各界不要波及他的妻子與家人。
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