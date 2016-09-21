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陳彥伯妻「前男友」宋少卿喊話 ：相信她能度過危機

2016-09-21  21:23

〔即時新聞／綜合報導〕新黨市議員陳彥伯因為婚外情登上媒體版面，他的妻子汪純怡也跟著被起底，過去不但是中央社記者，還曾跟藝人宋少卿交往過，兩人甚至還進展到「論及婚嫁」的程度。

根據《蘋果》報導，宋少卿對此回應，自己並不認識陳彥伯，當年會與汪純怡分手並和陳無關。至於汪純怡遭丈夫「出軌」對待，宋少卿則說，「相信以她的聰明和智慧，一定可以度過這次危機。」

報導指出，據汪純怡的友人表示，當年她與宋少卿分手、婚事告吹的原因，其實是因為汪女的父母不希望她嫁給演藝圈的人。

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  • 陳彥伯的妻子汪純怡曾跟藝人宋少卿交往過。（資料照，記者潘少棠攝）

    陳彥伯的妻子汪純怡曾跟藝人宋少卿交往過。（資料照，記者潘少棠攝）

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