兆豐案 張兆順：不排除客戶有洗錢
2016-09-21 11:10
［記者吳佳蓉／台北報導］立法院財委會開議首日，兆豐銀紐約分行遭美重罰五十七億案成質詢焦點。面對立委要求定調，兆豐案到底是洗錢案、還是法遵疏失，兆豐金董事長張兆順表示，法遵上有應申報（可疑交易資料）未申報疏失，但也不排除我們客戶有洗錢，檢視時發現資料相當混亂。
張兆順指出，目前追查的重點包括兆豐客戶是否有洗錢，兆豐又是否知情，已成立追查小組，中秋節時已把2012、2013及2014年，紐約分行跟巴拿馬兩分行間的外匯交易資料，全部印出來清查，同時調出所有匯款申請書。至於是否能追查到帳戶詳細開戶資料，受限巴拿馬主管機關也在查，較難取得，但已從總行派員去影印資料回來核對追查。
民進黨立委吳秉叡質疑，美國紐約州金融署（NYDFS）同樣也指派外部獨立監察人，查核過去交易是否合規，再發現有問題可能還會再罰。張兆順表示，已在研議如何因應，希望清查的速度能比獨立監察人要早，至少也要同步，同時也會從嚴查核。
張兆順指出，對於當時紐約分行上呈給DFS信用交易金額誤植增加40億元，是相當離譜的事，會繼續追查為何會發生這樣的錯誤，將對申報錯誤者進行懲處。
另一方面，時代力量主席黃國昌批評，兆豐案遲遲未動作，對蔡友才等人提出假扣押，屆時若蔡脫產，難道57億元要讓全民買單。張兆順回應，19日收到財政部公文，便與律師研議求償事宜，本週五經董事會通過就可提告，經律師建議，要等訴訟提出後才能假扣押。
對於張兆順回應，黃國昌痛批，「哪個律師這樣講，」保全債權是最重要的事，都脫產如何求償，建議兆豐絕對不要委任這位律師；若因消極不作為，讓蔡脫產完了，財政部、金管會及兆豐都要負責。
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