黨產會追150億國民黨產 3大關鍵事證鎖定2公司

有媒體報導指出，黨產處理委員會目前鎖定3大證據，似乎有信心認定中投及欣裕台為國民黨附隨組織，若能順利追討將可討回約150億元的不當黨產。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-21 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會將於10月7日召開首場聽證會，針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織進行認定。有媒體報導指出，黨產處理委員會目前鎖定3大關鍵證據，似乎有信心認定中投及欣裕台為國民黨附隨組織，若能順利追討並全數收歸國有，將可討回約150億元的不當黨產。

據《上報》報導，不當黨產處理委員會目前掌握3大關鍵事證，首先是查閱國民黨歷年向內政部申報的財務報告，發現國民黨將中投及欣裕台都列為事業投資，並將兩家公司的款項列為財產信託收入，不符合《黨產條例》中所規範的黨費、政治獻金、政黨補助金等合法政黨財產範疇。

二者，中投及欣裕台的登記卷證資料顯示，在民國96年6月以前，國民黨擁有中投及欣裕台兩家公司全部股權，96年7月之後，陳樹、林恒志、李永裕等人都以國民黨「受託管理人身分」持有中投及欣裕台的全部股權，且經國民黨指派董監事。最後，國民黨設於永豐銀行中崙分行帳戶也顯示，中投及欣裕台都有數以億計的匯入款項。

報導也提到，10月7日聽證會當天要確認中投及欣裕台是否為國民黨附隨組織，及確認兩家公司董監事持有股權是否受國民黨信託持有。另外，有消息人士指出，只要這兩大爭點能完成確認，便可將中投、欣裕台及其轉投資公司全數收歸國有，可望替國家討回約150億元的不當黨產。