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台南社福力墊底 謝龍介酸：城市治理不是標語比賽

2016-09-20  20:08

〔記者王捷／台南報導〕《天下雜誌》公布今年「幸福城市大調查」，台南市社福力六都吊車尾，市議員謝龍介說，市長賴清德的「大步向前」要加把勁，城市治理不是標語比賽「幸福、宜居大台南」賴清德已喊多年，台南不能永遠停滯在口號，讓台南發展回歸常軌，別把台南當作角逐2020的墊腳石。但市府澄清，在財政收支劃分法未修正前，以財政來納入主要評比，對於合併前即已陷入財政窘困的台南市，顯失公平。

謝龍介指出，在「社福力15個細項指標」中，台南市每十萬人的自殺死亡率為六都最高，志工人數是六都最少，社區關懷據點服務涵蓋率也是六都最差。接受婦女福利服務人次占女性人口比率僅1.88%，也就是說，每100名女性中只有不到2位曾接受過福利服務，第五名的高雄則是遙遙領先台南7位。

此外，在55歲以上參與長青學苑人次僅有1.92%，顯示台南市在婦女及老人層面的福利發展，沒有實質成長還落後其他五都。不過社會局澄清，依天下雜誌調查結果高風險家庭個案平均面訪次數、身心障礙福利機構核定安置住宿及日托人數占身心障礙人數比率、以及民眾對縣市長期照護政策滿意度、首長是否關心弱勢族群扶助等四個指標均為六都第一。

謝龍介認為，雖然賴清德在「市長關不關心弱勢族群的扶助」與「長期照護政策滿不滿意度」兩項評比有不錯成績，但為何總體社福力排名卻是六都墊底？賴清德要多做點實事且要做出實績，政策才禁得起檢驗。

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  • 《天下雜誌》公布今年「幸福城市大調查」，台南市社福力六都吊車尾，謝龍介（圖）說，市長賴清德的「大步向前」要加把勁，城市治理不是標語比賽。（資料照，記者蔡文居攝）

    《天下雜誌》公布今年「幸福城市大調查」，台南市社福力六都吊車尾，謝龍介（圖）說，市長賴清德的「大步向前」要加把勁，城市治理不是標語比賽。（資料照，記者蔡文居攝）

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