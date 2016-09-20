台南社福力墊底 謝龍介酸：城市治理不是標語比賽
2016-09-20 20:08
〔記者王捷／台南報導〕《天下雜誌》公布今年「幸福城市大調查」，台南市社福力六都吊車尾，市議員謝龍介說，市長賴清德的「大步向前」要加把勁，城市治理不是標語比賽「幸福、宜居大台南」賴清德已喊多年，台南不能永遠停滯在口號，讓台南發展回歸常軌，別把台南當作角逐2020的墊腳石。但市府澄清，在財政收支劃分法未修正前，以財政來納入主要評比，對於合併前即已陷入財政窘困的台南市，顯失公平。
謝龍介指出，在「社福力15個細項指標」中，台南市每十萬人的自殺死亡率為六都最高，志工人數是六都最少，社區關懷據點服務涵蓋率也是六都最差。接受婦女福利服務人次占女性人口比率僅1.88%，也就是說，每100名女性中只有不到2位曾接受過福利服務，第五名的高雄則是遙遙領先台南7位。
此外，在55歲以上參與長青學苑人次僅有1.92%，顯示台南市在婦女及老人層面的福利發展，沒有實質成長還落後其他五都。不過社會局澄清，依天下雜誌調查結果高風險家庭個案平均面訪次數、身心障礙福利機構核定安置住宿及日托人數占身心障礙人數比率、以及民眾對縣市長期照護政策滿意度、首長是否關心弱勢族群扶助等四個指標均為六都第一。
謝龍介認為，雖然賴清德在「市長關不關心弱勢族群的扶助」與「長期照護政策滿不滿意度」兩項評比有不錯成績，但為何總體社福力排名卻是六都墊底？賴清德要多做點實事且要做出實績，政策才禁得起檢驗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 王世堅贈藍底運動巾 酸柯P只在乎自己
- 未來2年任內不漲價 柯Ｐ要捷運年賺8千萬租金
- 金門營區風災慘 傳參謀長要吹冷氣逼兵找電
網友回應
熱門新聞
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 出借學生發生意外 保險不理賠
- 鋒哥雕像差很大 網友集資要再造
- 日裁定蘋果補稅1.18億美元
- 滿州苦等基地台支援 鄉代會主席痛斥業者無良
- 世大運招募親善團 柯：無上限
- 這款男人！專偷枕邊人還稱被性侵
- 新觀光局長周永暉 拚2百萬日客
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 台鐵大改點 假日增開南港-潮州普悠瑪
- 視網膜剝離使用重水 10月起納健保
- 員警眼尖認出通緝犯 快腿追捕200公尺逮歸案
- 高普考明放榜 錄取率創20年新高
- 你想好老年要怎麼過了嗎？他們這樣過…
- 她去大阪住民宿PO網批服務爛 日本民宿員工回文打臉...
- 潤娥電眼再發功 「私生女」迷倒宋允兒
- 日職》連24年投手身份敲安 橫濱番長將宣布引退
- 蛋蛋的哀愁 輕忽隱睪症恐不孕
- KKR宣布挖角開發金控總經理楊文鈞 開發金不捨
- 風掃梨山蘋果 加工降低損失
- 一銀總座周伯蕉：慢工出細活 首發頂級卡
- 廣越總座：目標十年內成為全球最大羽絨服工廠
- 買29元早餐 興大生早起搶購
- 就業環境不佳 9成3勞工想創業當老闆
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 竹市辦地震避難演練 沈慧虹為學童戴防災頭套
- 敘停火協議到期 難民高峰會登場
- 設高額獎學金助學 羅東高工3年最多每人發12萬
- 台電董事長：今天下午5點前屏東全部復電
- 操作區別對待 台灣人看在眼裡
- 浪浪變校犬 可樂南下演講
- 手機無線充電 11月前設210站
- 921國家防災日 桃園楊梅、大園、蘆竹試放海嘯警報
- 網球》謝淑薇和網協恩怨難解 盧彥勳說話了...
- 加大通學步道 縣立苑高將內縮圍牆
- MLB》波瑟羅89球完投 本季第21勝入袋
- 95歲校長楊明義 教育「躾」最重要
- 駕車撞總統府 張德正和車行連帶判賠223萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南社福力墊底 謝龍介酸：城市治理不是標語比賽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分