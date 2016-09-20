太平島機密全都露？ 海巡署：已請Google處理
2016-09-20 15:26
立法院今日對行政院長院長施政報告進行質詢
〔即時新聞／綜合報導〕日前Google Earth更新衛星空照圖，意外將太平島上的「國防專案建築」曝光，國民黨立委王育敏今天質詢行政院長林全，「這是不是國防機密？國防部或海巡署有沒有亡羊補牢的措施？大眾有沒有可能藉由這張照片推測我方在進行甚麼樣的工程？」
海巡署署長李仲威明確表示，這確實是機密，不宜對外公開，而且已經向Google公司反應，請Google「進行後續的處理。」
王育敏進一步詢問，目前各國對於重大軍事設施、工程或首都，都會要求Google作影像模糊化的處理，那麼我方有沒有類似的考量？國防部或海巡署只針對這次的單一事件向Google反應，還是已將全軍設施盤點一遍，要求Google比照處理？
李仲威說，海巡署已經就業管部分處理。國防部長馮世寬則表示將準備向Google反應。
王育敏要求國防部不要慢半拍，要跟進海巡署的步調，重大的國防軍事機密不應該處在一個全都露的狀態，林全當場承諾將立即處理。
從Google Earth的衛星空照圖顯示，太平島西北側海岸，新出現一處類似砲台工事的消波塊。海巡署表示，太平島屬於軍事重地，有關「國防專案建物」涉及國防機密，不便評論。
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