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藍8縣市首長赴中 國民黨酸：小英別眼紅

國民黨挺赴中國的8縣市首長，批蔡政府不要眼紅。（記者林良昇攝）

2016-09-19  12:35

〔記者林良昇／台北報導〕泛藍8縣市首長赴中國，見全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等人，遭批自願被統戰，國民黨今召開記者會，認為8縣市首長是因為經濟不好，才自己找出路到對岸，民進黨不要抹黑這些縣市首長，蔡政府也不要見不得別人好就眼紅。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，兩岸經濟冷颼颼，民間破冰卻讓蔡政府見不得別人好而眼紅，但8縣市首長的新聞稿3項主張，沒有一項賣台或傷害國家主權。

胡文琦也說，中共的打壓和政治、經濟上的統戰不是從今天才開始，歷史的背景非常重要；沒人能逼總統蔡英文說出、承認「那四個字」，身為國家領導者，就要解決問題，要拿出錦囊妙計。

國民黨文傳會副主委唐德明則說，民調顯示，「九二共識」存在時，民眾幾乎感覺不到它的存在和重要性，依蔡政府否認九二共識，現在沒有了，人民會感覺到有「九二共識」非常重要，這點值得蔡總統仔細思考。

唐德明表示，8縣市首長到大陸找商機，是「生命會為自己找出路」，不是人為可以阻擋、政治力可以左右，「蔡政府真的要與民意對抗？不予人民活路嗎？」

國民黨文傳會副主委洪孟啟則質疑，如果蔡政府不說「九二共識」，那全台灣人民就要請教，要拿出什麼東西讓兩岸關係更好？

對於俞正聲、張志軍等人在接見8縣市首長時，談「九二共識」的內涵皆只談「一個中國」，不談「各表」，胡文琦則說，國民黨堅持「九二共識，一中各表」這8個字，一中就是中華民國，但他也說，國民黨「理解中共有自己的立場，我們中華民國也有自己的立場」。

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