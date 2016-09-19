台灣光子源 蔡英文：名副其實「台灣之光」
台灣光源實驗設施。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］總統蔡英文今天來到新竹國家同步幅射研究中心，主持台灣光源實驗設施啟用典禮，她說，台灣光子源這艘航空母艦的啟用，需要有更多的飛機在上面，她聽到這項建議、也聽懂了，未來會支持這項計畫，也會加速這項計畫的啟用，鼓勵更多的台灣研究者，運用加速器設施進行研究，拓展人類的知識與對宇宙的了解。
蔡英文看到這項研究歷經30年的研究與發展，肯定科學家先輩的努力，對於中研院前院長李遠哲認為是台灣光子源是艘「航空母艦」，需要有更多的飛機停在上面，她說，她聽到了、也聽懂了，回去就會與行政院長聯繫，支持這項計畫。
她同時也期許坐在後面的青壯輩，未來的30年就要靠他們為台灣創造奇蹟，延續先輩的研究，讓台灣更加發光發熱。
蔡英文致詞說，這是個令人振奮的時刻，台灣光子源正式啟用。從現在開始，國內外科技界可以使用最頂尖的加速器光源，進行前瞻的研究。
有了「台灣光子源」之後，許多過去看不見、測量不到的自然現象，如今都有機會，可以更清楚掌握。同時今天也是一個感動的時刻。「台灣光子源」這一座台灣有史以來，最大型、跨領域共用的尖端研究設施，完全由國人自行設計與建造。這項高難度的挑戰，台灣人做到了。
而且，我們不只完成加速器的建造，順利出光，這更是全球近期落成的先進光源中，唯一達到設計電流目標的設施。這是台灣高科技研發和精密大型系統製造實力的展現，而許多本土廠商也經由參與建造的過程，提昇了自身技術，擴展了國際行銷業務量。
當然，蔡英文說，我們也希望「台灣光子源」能進一步強化大學、研究機構以及產業界的交流，並且進一步，連結全球。 能夠跟東南亞國家形成更緊密的合作關係，同樣也要透過這個設施，培育出新世代科技研究人才，激發他們探索科學的夢想和決心。並吸引國外人才來到台灣，和本土人才共同從事先進研究，讓「台灣光子源」成為頂尖的國際研發中心。
她也提到，對產業界來說，「台灣光子源」可以讓創新研發的工作更有效率。包括關鍵材料、或是新型藥物開發的時程，都可以有效縮短，也可以協助半導體產業做出精密的分析，改善製程，開發出更先進的晶片。
可以預期，在台灣未來的科技發展和經濟轉型的過程中，「台灣光子源」將扮演相當重要的角色。「台灣光子源」是名副其實的「台灣之光」，而且，我們更希望藉著它，點亮更多不同科學、技術和產業領域的「台灣之光」。
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標題：台灣光子源 蔡英文：名副其實「台灣之光」
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