國防部：全軍實彈射擊數增3倍、役男加練戰鬥射擊

澎防部官兵進行戰鬥射擊訓練。（資料照，記者羅添斌攝）

2016-09-15 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬下令，自明年度起，國軍部隊的戰鬥訓練強度要大幅提升，具體措施包括對4個月軍事訓練役，新增以實彈為前導的步機槍戰鬥射擊，以及戰術行軍、野營拉練等；全軍各作戰部隊的實彈射擊數，也要從現行的每年92發子彈，提升到276發。

據指出，現行的4個月軍事訓練役，前兩個月是個人基礎入伍訓練，包括軍人儀態與臥姿射擊固定靶的基礎射擊訓練，目標是成為合格的步槍兵，後兩個月則到各兵科學校實施第二階段專長訓練。國防部現在規劃，要讓受訓役男接受正規部隊進階的步機槍戰鬥射擊訓練。

曾在澎湖防衛指揮部公開的「戰鬥射擊」訓練，接受測考的士兵，需要以戰術運動的方式，奔跑250公尺左右，在行進間依托各種掩避物，對所遭遇的敵人目標包括模擬的狙擊手、機槍堡陣地、單兵等，以臥、跪、立射擊姿勢，一一射擊標靶，最後階段還要準確投擲手榴彈模擬殲滅敵方陣地。

此外，國防部還下令，在國軍基地訓練改為兩年一訓後，駐地訓練要強化實彈射擊，自明年度起，國軍各部隊訓練用彈藥將以3倍額度配發，年度駐地鑑定射擊配彈92發，則將增加為276發。