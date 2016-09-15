老黨工比現職領更多 國民黨停發月退金、18％

2016-09-15 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨不當黨產面臨清算，財務拮据出現危機，4日舉行第19屆全國代表大會時，黨秘書長莫天虎就宣布，將停發已退休人員的退休金及18%利息補貼。國民黨中常會昨天對此通過核備，確定月退金與18%貼息分別自7月及8月停發。

根據《蘋果日報》報導，國民黨行管會報告，國民黨每月發出的18%貼息與月退金高達4339萬餘元，反高出發給現職同仁薪資的每月4112萬餘元支出，占人事經費相當大比例。

國民黨行管會也說，月退金與18%貼息制度，已分別在1991年與1996年決議廢止，但部分退休黨工還是在兩規定廢止後，持續領了20多年的錢，所領金額超過了本金的3-4倍，因此決定停發。