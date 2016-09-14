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聯合國宣達團駁中國 別想用一中原則框住台灣

2016-09-14  23:15

【駐美特派員曹郁芬／華府14日報導】2016台灣加入聯合國宣達團副團長曾琮愷今天發佈新聞稿反駁中國國台辦說，支持台灣加入聯合國是台灣85%以上的民意，自己的國家自己救，雖然中國總是擅長對台灣施加壓力，但是台灣人並不會受影響，尤其年輕人，已經自主網絡上號召台僑一起參與0917紐約的大遊行，宣達團預計在美東的所有宣達行程也完全不受影響。

國台辦9月14日舉辦例行記者會，國台辦發言人馬曉光表示，聯合國是由主權國家組成的國際組織，奉行一個中國政策，2008年之前，李登輝、陳水扁曾操弄「入聯」和「入聯公投」均遭失敗，歷史殷鑒不遠。馬曉光指出，「台獨」分裂勢力企圖在聯合國問題上作文章，借此挑釁國際社會普遍奉行的「一個中國」政策，是不可能得逞的。

2016台灣加入聯合國宣達團發言人沈志霖強調，「台灣不是被中國嚇大的！」台灣人非常清楚入聯的理想絕非是一蹴可及，事實上中國也是努力超過20年才加入聯合國， 2008年的入聯公投只是個開始，歷史殷鑑是告訴世人，各國應相互了解與尊重，而非以霸權之尊，強迫不屬於自己的他國就範，國際政治情勢會隨著時代不斷改變，機會留給準備好的人，而台灣人民會做好準備。

台灣聯合國協進會將持續在台灣加強青年人才的培育、強化友台組織交流與合作、持續舉辦各項國際宣達活動，讓世界了解台灣人的堅定意志，立場絕不改變！中國獨裁政權想藉由所謂「ㄧ個中國」原則就想框住台灣，是不可能得逞的！

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  • 2016台灣加入聯合國宣達團副團長曾琮愷今天發佈新聞稿反駁中國國台辦說，支持台灣加入聯合國是台灣85%以上的民意，自己的國家自己救。（資料照，記者劉信德攝）

    2016台灣加入聯合國宣達團副團長曾琮愷今天發佈新聞稿反駁中國國台辦說，支持台灣加入聯合國是台灣85%以上的民意，自己的國家自己救。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 一中原則 入聯宣達團 宣達團 曾琮愷 聯合國宣達團
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