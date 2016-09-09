「勝文會成為強大的人！」 他的投書被網友狂噓
2016-09-09 13:43
李又宗認為，連勝文錯在太早出來選舉，一選就是選直轄市長。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員王桂英在全代會上舉連勝文選輸柯文哲一事當例子，沒想到連勝文坐在台下，臉色相當鐵青，消息曝光後網友們熱烈討論，導演李又宗則認為連勝文以後會成為一個很強大的人，因為他徹底輸過，「未來選民一定會對勝文改觀！」
不少網友對李這篇文章相當不以為然，更在底下留言：「奇文共賞，我給87分」、「諸葛空名：我認為阿斗未來會很強大」、「體重的數值很強大」。
李又宗投書至《TVBS》，一開始就寫道王桂英在全代會消遣連勝文一事。李又宗說：「連勝文是犯了什麼滔天大錯，讓國內民眾、黨內同志嘲笑至今？」他認為，錯就錯在連勝文太早出來選舉，一選就是選直轄市長，才會被網友笑「神豬」、「靠爸」。
李又宗指出，連勝文是一面照妖鏡，網友攻擊他、消遣他，某種程度上也在反映自己內心世界的不平衡，因為看不慣他出身政治世家、坐擁美屋嬌妻，所以才會在網路上攻擊他。
「我覺得連勝文以後會成為一個很強大的人」李又宗分析，連勝文徹底輸過，輸得完全沒有懸念，而且知道自己輸在哪裡，他相信選民會慢慢對連勝文改觀的。
李又宗覺得未來連勝文會是個很強大的人。（資料照，記者羅沛德攝）
不少網友對這篇文章不以為然。（圖取自臉書）
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