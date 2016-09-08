即將討論年金架構 林萬億：政府必須做出選擇
年金改革委員會下次議程將進入年金架構的討論，年改會召集人林萬億強調，年改會目標不變，他表示，政府有責任在大家意見中選擇一個被接受程度最高的，因為「政府要負成敗責任必須要做選擇」。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕年金改革委員會下次議程將進入年金架構的討論，年改會召集人林萬億強調，年改會目標不變，希望能在明年2、3月就將草案送進立院，他表示，即使到最後無法有單一共識，政府有責任在大家意見中選擇一個被接受程度最高的，因為「政府要負成敗責任必須要做選擇」，以此宣示年改會改革決心。
林萬億說，年金改革辦公室依據過去大家的討論以及各界意見，把9種可能的年金架構先列出來，討論過程中也許還有第10種可能或11種可能，但目前看起來，最有共識是軍人退撫單獨處理。
他說，若國防部在最近1~2個月內提出方案就可進入修法程序，另外也有不少人提到建立大國民年金制度，這又分為大國民基本年金與大國民年金保險，林表示，只要年金基本架構確定，接著進入最大戰場，給付、請領資格、財源的討論，變數很多，但總要做出決定，修法的方向才能夠確定。
林萬億說，未來修法工程非常浩大，但如果能讓年金制度趨於合理或達到永續，花這點時間與功夫是蠻值得的。
至於外界擔心以目前年改會討論意見如此分歧，是否能在立法院下個會期完成修法？林萬億說，當初設定年改會要開20次也就是4個月，預計到11月初完成，為了不耽擱期程，目前已決定將同步於10月中啟動北中南東4場分區座談，明年農曆年前召開國是會議，這段時間中，若有共識的就可以馬上進行修法，如果到最後意見仍然分歧，政府要負最後成敗責任，還是得做出選擇。
年金改革辦公室列出的9種可能年金架構如下:
1、維持各職業別社會保險與退休金制度分立。
2、農民健康保險改名為農民保險，老農津貼改為老年給付，並保障現有7256元為基本保證年金。
3、改名後的農保與國民年金保險整併。
4、農保、國民年金與勞工保險三合一。
5、軍人退撫制度單獨設計。
6、整併各職業別保險為一國民年金保險。
7、整併各職業別退休制度進入整併後國民年金保險。
8、整併後的國民年金保險設計一定比例的確定提撥制年金。
9、仿照紐西蘭、澳洲制度，結清現有各職業年金制度，改採單一的以稅收為基礎的國民基本年金。
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