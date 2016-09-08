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重啟原博館選址成箭靶 夷將‧拔路兒：很灰心

原民會主委夷將．拔路兒表示，近期媒體對於原博館重新選址的報導諸多不實，甚至對他個人攻擊，讓他感到非常灰心。（記者吳柏緯攝）

2016-09-08  12:25

［記者吳柏緯／台北報導］原住民博物館重新辦理選址評估，吸引全台八個縣市積極爭取。然而，重新會勘的決定也意外讓原民會主委夷將‧拔路兒變成箭靶。夷將‧拔路兒受訪時表示，特定媒體的指控未經查證，以錯誤的資訊誤導民眾，甚至對他個人攻擊，讓他感到非常灰心。

夷將‧拔路兒說明，暫緩執行原博館計畫是在前主委林江義任內所做的決定，而重新評估則是內政委員會的決議，加上過去選址過程仍有檢討空間，原民會在廣納各方意見後，決定重新選址，並邀請全台有意爭取的縣市提報計畫。

「我的歷史都被大大的改變了。」夷將‧拔路兒無奈表示，特定媒體並未向他查證、採訪，就將重新選址一事說成是他個人的獨斷、政策髮夾彎，讓他感到灰心。

「重啟選址評估，不管最後選在哪裡，我都會被罵。」夷將‧拔路兒感慨說道，他接任主委後，大可不管這件事，就隨著前朝的決定，繼續延續下去就好。但是社會各方都有意見，加上仍有補救的機會，就應該要努力去做。

這次重新選址，夷將‧拔路兒的故鄉花蓮縣也有出面爭取。夷將‧拔路兒笑說，如果最後委員會決定不是花蓮，那他也準備好挨花蓮族人罵的心理準備。他也談到，自己曾是新北市的議員，如果最後沒有落腳新北市，也會被市民罵。

立法院即將開議，原博館的選址問題恐怕會成為立委所出的考題。夷將‧拔路兒則認為不需太過擔心，因為原住民文化是台灣重要的珍寶，立委會關注甚至出面爭取，都可顯示大家對於原住民文化的重視，這是好現象。他指出，不論是不是原住民立委，都不會希望原博館變成蚊子館，因此提出的各項建議對原民會而言都是很寶貴的建言。

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