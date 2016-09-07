台南灣裡抽水站老舊 明年初發包設計
2016-09-07 19:57
〔記者王捷／台南報導〕連日大雨已在南部造成淹水災情，民進黨立委林俊憲關切南區灣裡的排水狀況外，7日營建署已當面允諾，灣裡抽水站整體修復計畫將在今年10月中旬出爐，並於明年初啟動設計發包作業。
林俊憲指出，南區灣裡抽水站馬達老舊，其運轉過程帶來污染，長期困擾在地周邊民眾生活，尤其每週試抽時冒出的大量黑煙，令周遭居民憂心，由於該抽水站主要集水區域為南區松安里、省躬里、佛壇里、永寧里、同安里、興農里等地，民眾質疑抽水站功能是否能夠因應大雨，一旦抽水站因老舊而失去功能，灣裡地區將有嚴重淹水的風險。
林俊憲昨日邀營建署代表，對灣裡抽水站重大機器設備的汰舊換新計畫進行會議，會議中達成兩項結論，第一是整體修復計畫於10月中旬出爐，第二是有關經費的部分，從市府的結餘款優先籌措辦理，不足額的部份，將擬訂計畫報院爭取經費，並於明年初先行啟動設計部份的發包。
林俊憲表示，抽水站多次於運作時冒出大量黑煙，灣裡地區的鄉親一直很擔憂抽水站設備老舊問題。抽水站的排水功能不僅關係到當地六個里的農漁業產值，若是發生淹水，更容易危及當地居民生命財產安全。儘速改善抽水站設備是當務之急，身為民意代表有義務向中央爭取援助，也希望相關單位能夠聆聽民意，儘速撥款協助設備的汰舊換新。
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