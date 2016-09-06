民團赴美推動台灣入聯 蔡明憲：訴求具正當及合法性

2016年台灣加入聯合國宣達團本週五將赴美宣達台灣入聯。（記者劉信德攝）

2016-09-06 11:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「UN for Taiwan、Peace forever！」2016年台灣加入聯合國宣達團將於本週五赴美，在聯合國大廈前的哈瑪紹廣場宣達台灣入聯的聲音。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，台灣有八成民意支持入聯，訴求具有正當性及合法性，外交部也承諾給予協助。

蔡明憲說，今年宣達團與往年有所不同，由二團所構成、成員共45位，包含長老教會和本土社團成員及台灣之聲合唱團，將至美國紐約、華勝頓、波士頓等城市，用音樂宣達台灣加入聯合國，也會在雙橡園舉行感恩禮拜，另與美國前副助理國務卿薛瑞福、美國國會議員見面。

蔡明憲指出，兩週前與國安會秘書長吳釗燮私下見面，吳認為台灣入聯是條長遠的路，因為國際現實和中國關係，但台灣人的心聲還是要表達，入聯聲音還是要繼續，會給予宣達團必要的協助。

民進黨立委羅致政表示，中共當年花了20年時間才成功加入聯合國，我們的努力有一天也是會開花結果，政府因現實考量較緩慢，但民間團體可大步往前走，這幾年拿中華民國護照是不得參觀聯合國，被拒絕比例越來越高，可見中共打壓力道越來越大，台灣入聯聲音更需要發聲。

台聯前立委周倪安指出，推動台灣以新名字加入聯合國，今年是前所未有的時機，民進黨行政、立法完全執政，也有八成民意支持加入，國際局勢上，中國與周邊國家不斷衝突，只要台灣願意推動入聯，其他國家也會對台灣比較友善，相信未來會有成績。