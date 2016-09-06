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破除謠言 陳建仁：台、梵邦誼良好永續

即將結束「聖和專案」的副總統陳建仁強調，未來台梵間也將維持良好的永續關係，分享共同核心價值。（駐教廷大使館提供）

2016-09-06  11:06

〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡6日報導〕即將結束「聖和專案」的副總統陳建仁受訪談到此行成果時強調，維持台、梵關係，對我們來說很重要，目前雙方有多項合作計畫仍在進行，且高層也有對話，顯示兩國都很珍視邦誼。未來台、梵間也將維持良好的永續關係，分享共同核心價值。

陳副總統說，這次台灣特使團前來參加德蕾莎修女封聖典禮，教宗方濟各與國務院長帕洛林都表達歡迎之意，他們也願意為台灣祝福與祈禱，釋出善意，這是兩國邦誼永續表現，而方濟各與帕洛林都能體會到，台灣對於鞏固邦誼所做的努力。

對於出訪前，台、梵關係生變傳言不斷，陳建仁強調，「台、梵之間的關係，只有當事人最清楚」，很多學者專家看到片段資訊，有想法與觀念要表達，任何關心台、梵關係的建言與觀點，「我們很重視、也會參考」。透過此次訪問，他會跟大家說，台、梵仍維持良好邦誼。

陳副總統解釋，教會關心的並不是純政治性事務，榮休教宗本篤十六世曾說，「教會不是一個政治權力的機構，關心的是倫理及靈性照顧」。如果有一天中國有信仰與傳教自由，對教會、對中國人民而言，都是一個祝福。

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  • 陳建仁是虔誠的天主教徒，他的聖號跟現任教宗一樣，都叫方濟各。（記者鍾麗華 攝）

    陳建仁是虔誠的天主教徒，他的聖號跟現任教宗一樣，都叫方濟各。（記者鍾麗華 攝）

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