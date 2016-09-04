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國民黨全代會 黨代表建議清黨

國民黨全代會現場設置的許願牆。（記者呂伊萱攝）

2016-09-04  15:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨今舉行全代會，黨代表陳玉女發言時建議清黨。陳玉女認為，黨工之間互通消息時，常常達不到聯繫的效果，反而訊息會洩漏出去，因此她建議「留幾個忠貞黨員就好」，黨內壓力也不會那麼大。

國民黨今在陽明山中山樓舉行第19次全國代表大會第4次會議，第四次大會進行討論事項時，黨代表陳玉女經抽籤上台發言。陳玉女出身基層，曾在台北市大同區擔任兩任里長，她首先為黨工請命，說道現在許多黨工人心惶惶，因為不知道未來在哪裡。陳玉女說，他們（黨工）都非常優秀，十八般武藝都會，「黨中央給請給我們一個肯定的答案」。

陳玉女並且建議清黨，她直言，國民黨應該不要再說黨員有多少，「我們的文書工作太多了」。陳玉女提議，如果不認同我們黨、或對黨唱反調的，這種黨員寧可不要，就留幾個忠貞的，我們這些黨工壓力也不會那麼大。陳玉女也指出，黨工之間互通消息時，常常達不到聯繫的效果，反而訊息會洩漏出去，「該清黨就是要清黨」。最後，陳玉女呼籲，國民黨已經沒有本錢分裂，基層非常團結，她希望黨中央團結，保住黨工的未來。

此次全代會，國民黨在現場設置有許願牆，黨代表可以自行在便利貼上填寫對黨的願望，其中亦有寫著「反省、改革、清黨」字樣的便利貼。

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