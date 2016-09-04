大仁哥送教宗禮物 有台味＋宗教味

德蕾莎修女封聖典禮在今天上午10點半舉行，於梵蒂岡的聖伯多祿大殿廣場舉行，一早廣場前擠滿排進場的民眾，等著安檢，預計將有10萬人出席。（記者鍾麗華 攝）

2016-09-04 14:07

〔特派記者鍾麗華／義大利羅馬4日報導〕德蕾莎修女封聖典禮在今天上午10點半，於梵蒂岡的聖伯多祿大殿廣場舉行，一早廣場前擠滿排進場的民眾，等著安檢，預計將有10萬人出席盛會。

今天教宗方濟各在封聖典禮前，將與各國特使團長握手寒暄，陳副總統親手挑「

費副主教與金門」一書及一片DVD當面致贈教宗，也預計將向教宗簡略說明書中，與方濟各同屬耶穌會神父的費峻德事蹟。

在台服務50年費峻德是阿根廷籍，天主教前金馬（金門、馬祖）宗座署理區副主教，2006年6月病逝於輔仁大學神學院頤福園，享壽80歲，骨灰最終安置在耶穌會彰化市靜山的靈修中心。

據了解，除當面致贈的禮物外，尚包括陳副總統收集台灣出版有關教宗方濟各生平等書籍及DVD，將於封聖典禮後請駐教廷大使舘轉交，這些禮物也都由陳建仁親自挑選。