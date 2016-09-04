蔡英文：大人改革犧牲為世代台灣人
2016-09-04 10:43
總統蔡英文出席「青年政策論壇全會議」，並在會中致詞。（記者王藝菘攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今天舉辦「青年政策論壇」全國會議，總統蔡英文上午也到場致詞，除了鼓勵青年參政，更提及近日熱議的年金改革問題，提出改革4大原則，更希望年金改革為了減輕年輕世代的負擔，保障老人生活退休安定，「大人的犧牲是為了世代台灣人！」
談到年金議題，蔡英文說，昨天有許多長輩走上街頭，表達年金意見，而年金制度是要讓退休保障無虞，她提出這次改革有4大原則，1、首先保障要全面，希望保證每個老人家的基本生活需求；2、年金計算標準要科學，如所得替代率、政府及個人提撥費率、給付條件等，都要精算；3、基金永續必須務實，除了給付調整，基金運用及投資也需合理；4、年金改革過程民主，持續資訊公開、會議透明，重新建立永續的年金制度。
蔡英文表示，為了下一代、減輕年輕世代的負擔，並保障老人生活的退休安定，強調這條改革路會穩健走下去，但改革並不容易，不能取悅每個人，只是大人的犧牲是為了世代的台灣人，希望為了下一代，「年金改革的壓力，我作為總統，我會承擔。」也希望年輕人對此議題，能有更多討論。
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