年金改革「這一代解決」親民黨團：瘦大官、保小吏

數十萬民眾今（3）日走上街頭聲援軍公教「反污名、要尊嚴」九三大遊行；親民黨團傍晚發布聲明表示，主張「瘦大官、保小吏」的年金改革。（記者張嘉明攝）

2016-09-03 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕不滿新政府推動年金改革，數十萬民眾今（3）日走上街頭聲援軍公教「反污名、要尊嚴」九三大遊行；親民黨團傍晚在立法院接受軍公教團體的陳情，並在臉書留言表示「不合理的年金制度是台灣的歷史共業，我們這一代人所造出的問題，必須在我們這一代人手上共同解決」，公開表態支持「瘦大官、保小吏」。

針對九三大遊行抗議年金改革，親民黨傍晚在臉書粉絲專頁發布聲明《年金改革，親民黨主張瘦大官、保小吏》；親民黨黨團總召李鴻鈞表示，「台灣的年金制度就像個頭大身體小的外星人，或是頂樓加蓋七、八層的違建，少數高層退休人員，月領十幾萬、甚至數十萬，但卻要所有軍公教人員共同承擔年金制度的缺失，完全不合理。親民黨支持年金改革，但反對清算鬥爭式的改革，更反對用選票考量來制約年金改革」。

李鴻鈞指出，年金改革應該先清理這些頭大身體小的異常結構，對高階人員過多的退休福利進行改革與修正，但對低階人員則應保障其退休後最起碼的生活所需，「年金制度的爭議，起源於戰後嬰兒潮世代老化，對比少子化現代所造成的倒三角型人口結構，完全推翻了當初年金制度設計時的假設」，「不合理的年金制度是台灣的歷史共業，我們這一代人所造出的問題，必須在我們這一代人手上共同解決」。

李鴻鈞並呼籲社會在追求公平正義的過程中，不應把軍公教人員當成敵人，也希望政府在處理年金時，要與各方多溝通，平心靜氣的交換意見，一起推動國家永續經營的工程。

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