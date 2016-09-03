「我是軍公教我反對九三遊行」 劉宏恩解釋原因…

2016-09-03 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反汙名、要尊嚴」九三遊行今登場，政治大學法律系副教授劉宏恩在臉書表示「我是軍公教，我反對九三軍公教大遊行」的立場，他認為今天的遊行是在維護目前已退休和即將退休的人的權益，但是他們的權益卻建立在「預吃掉」年輕後輩軍公教的退撫基金上，他直言，若中生代新生代軍公教人員跟著上街搖旗吶喊，那真是「被人吃錢還替他數鈔票」。

劉宏恩昨天在臉書表示，有人問他是否支持九三軍公教大遊行，他當然「不支持」，理由是依目前這種退休金領取和計算方式不改的話，到了許多中生代及新生代軍公教人員退休的時候，退撫基金就會破產根本沒有退休金可以領了。他直言，九三遊行是在維護現在已退休和即將退休的人的權益，但是他們的權益是建立在「預吃掉」年輕後輩軍公教人員的退撫基金上面。

劉宏恩認為，今天如果有中生代新生代軍公教人員跟著上街搖旗吶喊，那真是「被人吃錢還替他數鈔票」。