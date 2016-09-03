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九三遊行看不到實質訴求 姚立明諷：只有一堆國旗

姚立明痛批整場抗議只有國旗，沒有實質訴求。（記者張嘉明攝）

2016-09-03  15:24

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教以「反汙名、要尊嚴」為號召，在今日舉行九三大遊行上街抗議。但這場活動的正當性引起部分人士質疑，姚立明對此批評，整場抗議活動只充斥著滿天的國旗，沒有看到對年金改革的半點訴求，直言這場抗議將是「一日黃花」。

姚立明在政論節目中談到，軍公教屢次強調不反對年金改革，但在這場抗議中，完全沒看到他們對年金改革的議題提出訴求，整場活動只有一堆國旗和口號。姚立明還幫忙寫了幾個訴求，包括「減少一日退將退休奉」、「最高所得者不得領18%」、「廢除黨職併工職」，強調這些訴求絕對能獲得社會的支持。

姚立明強調，如果年金改革沒有成功，軍公教勞首批破產年度將在2024發生，屆時總統蔡英文即使連任，也已經是最後一年，大可等破產後讓下一任總統去籌錢。他還提到，軍公教嘴巴卻說贊成改革，但好像動到他們的錢就不願意，諷刺他們「不要動到我的錢，怎麼改都沒關係。」

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  • 姚立明痛批整場抗議只有國旗，沒有實質訴求。（記者方賓照攝）

    姚立明痛批整場抗議只有國旗，沒有實質訴求。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 93遊行 九三大遊行 九三遊行 姚立明 年金改革 軍公教
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