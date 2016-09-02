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國民黨稱應正名中華民國 曹長青：那是冒牌中國

2016-09-02  23:54

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲青棒錦標賽台日戰，有球迷舉出「台灣就是台灣」標語，遭棒協人員強行撕毀，引發軒然大波。國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，如果真的要正名，就應該要正名中華民國，舉「中華民國加油」。對此，獨立評論員曹長青表示，「中華民國」就是冒牌中國，用這個名字，根本不可能獲國際承認。

洪孟楷在《政經看民視》節目上表示，如果真的要講說正名的話，就應該鼓勵支持球迷，舉「我們都是中華民國」、「中華民國加油」，「我們國家是中華民國，我們拿著中華民國身分證，要正名就正名中華民國。」

對此，曹長青表示，早在1976年奧運，國際奧會跟加拿大政府都同意台灣用台灣的名義參賽，是當時的蔣介石政府不同意，「為什麼世界不同意你用中華民國？因為裡面有個China，就是冒牌中國」

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  • 曹長青表示，中華民國就是冒牌中國，用這個名字不可能走出去。（資料照，記者簡榮豐攝）

    曹長青表示，中華民國就是冒牌中國，用這個名字不可能走出去。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 曹長青表示，中華民國就是冒牌中國，用這個名字不可能走出去。（圖擷自政經看民視）

    曹長青表示，中華民國就是冒牌中國，用這個名字不可能走出去。（圖擷自政經看民視）

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